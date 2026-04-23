    23 April 2026 12:58 PM IST
    23 April 2026 12:58 PM IST

    യാംബു പുഷ്പമേളയിൽ വിസ്മയമായി ഹൈഡ്രജൻ ബസ്

    പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യാത്രയൊരുക്കി റോയൽ കമീഷൻ
    യാംബു: പതിനാറാമത് യാംബു പുഷ്പമേളയിലെ സന്ദർശകർക്ക് പുത്തൻ അനുഭവമായി ഹൈഡ്രജൻ ബസ് സർവീസ്. മേളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അത്യാധുനികമായ ഈ ഇന്ധന സെൽ സാങ്കേതികവിദ്യ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ബസ്, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗതത്തിലേക്കുള്ള സൗദിയുടെ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായി മാറി.

    സന്ദർശകർക്കും പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിനും സുസ്ഥിര ഊർജ്ജ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം നൽകുന്നതിനായി യാംബു റോയൽ കമീഷൻ അതോറിറ്റിയാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗതാഗത മേഖലയിൽ 'സർക്കുലർ കാർബൺ ഇക്കണോമി' സംരംഭങ്ങളും സുസ്ഥിരതാ പരിപാടികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതി​െൻറ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വളരെ വേഗത്തിലുള്ള റീഫില്ലിംഗ്, മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമത, ശബ്ദമലിനീകരണമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം എന്നിവ ഈ അത്യാധുനിക വാഹനത്തി​െൻറ സവിശേഷതകളാണ്.

    സൗദി വിഷൻ 2030-​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി കാർബൺ ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വായുവി​െൻറ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ദേശീയ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന് യാംബു റോയൽ കമീഷൻ സി.ഇ.ഒ അബ്​ദുൽഹാദി ബിൻ അബ്​ദുൽ റഹ്​മാൻ അൽ ജുഹ്‌നി പറഞ്ഞു. ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതി​െൻറ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

    യാംബു റോയൽ കമീഷ​െൻറ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുഷ്പമേള നഗരിയിലേക്ക് നിലവിൽ സർവീസുകൾ ലഭ്യമാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംസ്കാരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായി സന്ദർശകർക്ക് സൗജന്യമായാണ് ഈ യാത്ര ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാണികൾക്ക് പുത്തൻ കാഴ്ചകളും അറിവും സമ്മാനിക്കുന്ന യാംബു പുഷ്പമേള ഏപ്രിൽ 23-ന് സമാപിക്കും.

    News Summary - The Hydrogen Bus becomes a marvel at the Yanbu Flower Festival
