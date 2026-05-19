Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ഹൃ​ദ​വും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 May 2026 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 7:42 AM IST

    സൗ​ഹൃ​ദ​വും ആ​വേ​ശ​വു​മാ​യി റി​ഫമെ​മ്പ​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ഹൃ​ദ​വും ആ​വേ​ശ​വു​മാ​യി റി​ഫമെ​മ്പ​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (റി​ഫ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗ​മം ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ്ഹാ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (റി​ഫ) മെ​മ്പ​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഗ​മം ന​ട​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ബ് പു​ത്ത​ൻ പീ​ടി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ്ഹാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ആ​ബി​ദ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യ്ക്ക് മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ മു​ൻ റി​ഫ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​യി​ക ഗെ​യി​മു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശം സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചു. ‘ഇ​ശ​ൽ വോ​യ്സ്‌’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഗാ​യ​ക​രു​ടെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് വേ​റി​ട്ടൊ​രു ദൃ​ശ്യ-​ശ്രാ​വ്യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. കൂ​ടാ​തെ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. റി​ഫ​യു​ടെ എ​ല്ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും നി​ര​ന്ത​രം പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ന​ൽ​കി​പ്പോ​രു​ന്ന സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സ​ഹാ​യി​ക​ൾ​ക്കും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudiiremarkable casegatheringgulf
    News Summary - The friendly and enthusiastic gathering of Rifa members was remarkable.
    Similar News
    Next Story
    X