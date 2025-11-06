Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:11 AM IST

    കേ​ളി ദ​വാ​ദ്മി എ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    കേ​ളി ദ​വാ​ദ്മി എ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    കേ​ളി ദ​വാ​ദ്​​മി ഏ​രി​യ ടൗ​ൺ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, സ​നാ​ഇ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ദ​വാ​ദ്മി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ രാ​ജേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ദ​വാ​ദ്മി ഏ​രി​യ​യെ ടൗ​ൺ യൂ​നി​റ്റ്, സ​നാ​ഇ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ് എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ൽ വി​ഭ​ജി​ച്ചു. പി. ​ബി​നു (പ്ര​സി.), സ​ലിം നൂ​ഹ് ക​ണ്ണ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), ലി​നീ​ഷ് (സെ​ക്ര.), അ​ന​സ് (ജോ.​ ​സെ​ക്ര.), സു​ൾ​ഫി (ട്ര​ഷ.), സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (ജോ.​ ​ട്ര​ഷ.) എ​aന്നി​വ​രെ ടൗ​ൺ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി (പ്ര​സി.), എ. ​ന​സീം (വൈ. ​പ്ര​സി.), വി. ​ഗി​രീ​ഷ് (സെ​ക്ര.), പ്ര​വീ​ൺ (ജോ.​ ​സെ​ക്ര.), പി. ​സു​ബൈ​ർ (ട്ര​ഷ.), ഗി​രീ​ഷ്പി​ള്ള (ജോ. ​​ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​രെ സ​നാ​ഇ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഹാ​രീ​സ്, ദ​വാ​ദ്മി ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി പ്ലാ​വി​ള​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​നു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

