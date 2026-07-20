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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 July 2026 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 8:51 AM IST

    ചി​രി മ​റ​ന്ന പൈ​ത​ൽ

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    ചി​രി മ​റ​ന്ന പൈ​ത​ൽ
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    അ​ൻ​സ​ർ

    അ​ബ്​​ദു​ൽ​സ​ത്താ​ർ

    റിയാദ്

    വി​ട​രു​വാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പൂ​ക്ക​ൾ ത​ണു​ക്കു​ന്നു,

    ചി​റ​ക്ക​റ്റ​പോ​ലെ​ങ്ങും ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ ത​ള​രു​ന്നു.

    മ​ര​വി​ച്ച ഭൂ​മി​ത​ൻ മ​ടി​യി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്നു,

    ദ​യ​നീ​യ​സാ​ഗ​ര മു​ഖ​വു​മാ​യൊ​രു പൈ​ത​ൽ.

    ദു​ഖ​ത്തി​ന്നാ​ഴ​മാ​മാ​ഴ​ത്തി​ൽ വീ​ണു​വോ

    മു​ന്തി​രി​ക്ക​ണ്ണു​ക​ൾ ത​ളി​രി​ളം ചു​ണ്ടു​ക​ൾ.

    ക​ണ്ണീ​രു​ണ​ങ്ങി​യ വ​ര​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​വോ

    വാ​ത്സ​ല്യ​മു​ത്തം കൊ​തി​ക്കു​ന്ന ക​വി​ളു​ക​ൾ.

    ഓ​ല​യ്ക്കാ​ൽ പ​മ്പ​രം ക​ട​ലാ​സു തോ​ണി​ക​ൾ,

    ഊ​ഞ്ഞാ​ല് കാ​ൽ​പ്പ​ന്ത് പ്ലാ​വി​ല തൊ​പ്പി​യും.

    കു​റി​ഞ്ഞി​പൂ​ച്ച​യും ക​ട​ലാ​സു പൂ​ക്ക​ളും,

    നി​െൻറ കു​ഞ്ഞി​ളം കൂ​ട്ടി​നാ​യ് കാ​ത്തി​രി​പ്പൂ!

    ത​ക​ർ​ന്ന നി​ൻ കൈ​ക​ൾ കാ​ണു​ന്ന നേ​രം

    തു​ടി​ക്കു​ന്ന ഹൃ​ദ​യം നി​ല​ച്ചു​പോ​കും.

    വ​റ്റി​യ ക​ണ്ണു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​നീ​യെ​ത്ര ഹാ!

    ​ദു​ഖ​ത്തി​ൻ പെ​രു​മ​ഴ പെ​യ്‌​തി​രി​ക്കാം..

    വേ​ദ​ന​ക്കൂ​മ്പാ​ര​മു​ള്ളി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞെ​ത്ര

    സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ നി​ദ്ര​പൂ​കി.

    ഇ​ന്നോ​ള​മി​തു​പോ​ലെ ക​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ങ്ങു ഞാ​ൻ

    ചി​രി​മ​റ​ന്ന​ഴ​ലി​െൻറ പൈ​ത​ൽ മു​ഖം.

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    TAGS:poemgulfsaudiarabiaLiteature
    News Summary - The child who died of a smile-poem
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