    ജി​സാ​നി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ മു​ര​ളീ​ധ​ര​െൻറ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു

    കെ.​എ​സ്. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ

    ജി​സാ​ൻ: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം ജി​സാ​നി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി കെ.​എ​സ്. മു​ര​ളീ​ധ​ര​െൻറ (60) മൃ​ത​ദേ​ഹം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു.

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ എ​ണ്ണ​യ്ക്കാ​ട് പെ​രി​ങ്ങി​ലി​പ്പു​റം ഹ​ണി വി​ല്ല​യി​ൽ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ 20നാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘ജ​ല’​യു​ടെ സ​ജീ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം റി​യാ​ദ് വ​ഴി കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും. സം​സ്കാ​രം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പെ​രി​ങ്ങി​ലി​പ്പു​റ​ത്തെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ ന​ട​ക്കും. ശ്രീ​ധ​ര​ൻ-​സ​രോ​ജി​നി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: അ​ജി മു​ര​ളി. മ​ക്ക​ൾ: അ​മ​ൽ മു​ര​ളി (ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ), അ​മൃ​ത് മു​ര​ളി, അ​മ​ർ മു​ര​ളി.30 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജി​സാ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ആ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ത​യ്യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മ​ര​ിച്ച​ത്.

    റിയാ​ദ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​ൽ​ദു​മൈ​ഖി ഫി​ഷ​റീ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ജി​സാ​ൻ ശാ​ഖ​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അം​ഗം താ​ഹ കൊ​ല്ലേ​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ‘ജ​ല’ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം കൂ​ട്ടാ​യി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഫൈ​സ​ൽ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജ​മാ​ൽ ക​ട​ലു​ണ്ടി, ഗ​ഫൂ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, സ​മീ​ർ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി എന്നിവ​രും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ മു​ര​ളീ​ധ​ര​െൻറ വീ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും നോ​ർ​ക്ക വ​ഴി​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    അ​നു​സ്മ​ര​ണം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച

    ജി​സാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ‘ജ​ല’ ഫി​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​റ്റ് ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന്​ ജി​സാ​നി​ൽ ‘ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലെ മു​ര​ളി​യേ​ട്ട​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

