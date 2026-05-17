ആറാമത് റെഡ് സീ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള ജിദ്ദയിൽ; ഡിസംബർ മൂന്ന് മുതൽtext_fields
ജിദ്ദ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാപ്രേമികളും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന റെഡ് സീ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ആറാം പതിപ്പിന് ജിദ്ദ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു. ‘സിനിമ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മേള, 2026 ഡിസംബർ മൂന്ന് മുതൽ 12 വരെ ചരിത്ര നഗരിയായ അൽബലദിലാണ് നടക്കുക. ആഗോള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രമുഖരും വിദ്ഗ്ധരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ബൃഹത്തായ മേളയിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയുടെ വളരുന്ന സാംസ്കാരിക, സർഗ്ഗാത്മക മേഖലക്ക് കരുത്തുപകരുന്നതിനൊപ്പം, ജിദ്ദയെ മേഖലയിലെ പ്രധാന സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായി അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ മേളക്ക്.
വൈവിധ്യമാർന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങൾ, പ്രഫഷനൽ ഇവന്റുകൾ, സിനിമയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങൾ എന്നിവ ആറാം പതിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും. നേരത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി അംഗത്വമെടുക്കുന്നവർക്ക് റെഡ് സീ മാർക്കറ്റിലെ പ്രോജക്ട് മാർക്കറ്റ്, മാർക്കറ്റ് ടാലന്റ്സ്, എക്സിബിഷൻ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും. കൂടാതെ, ആഗോള സിനിമാ വ്യവസായത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും പ്രഫഷനൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനും ഇത് അവസരമൊരുക്കുന്നു. അംഗത്വം നേടുന്നവർക്ക് ദിവസവും നാല് സൗജന്യ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം, പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭിക്കും. സൗദി വിഷൻ 2030 ന്റെ ഭാഗമായി ചലച്ചിത്ര മേഖലയെ ശാക്തീകരിക്കാനും പ്രാദേശിക പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും താൽപര്യമുള്ളവർക്കും ആഗസ്റ്റ് 10ന് മുമ്പ് ‘ഏർലി മെമ്പർഷിപ്’ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. https://redseafilmfest.com/en/accreditation/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register