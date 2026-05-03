    Posted On
    date_range 3 May 2026 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 9:19 AM IST

    അതിജീവനം

    അ​മീ​ന ബ​ഷീ​ർ, ജി​ദ്ദ

    ആ​ശി​ച്ച​തെ​ല്ലാം കി​ട്ടു​ന്ന​ത​ല്ല

    ജീ​വി​തം,

    ആ​ശി​ക്കാ​ത്ത​തി​ലും ആ​ശ​യെ

    തേ​ടു​ന്ന​താ​ണ​ത്

    നി​റ​യു​ന്ന ക​രു​ണ​യാ​യ്

    ക​ത്തി​പ്പ​ട​രു​ന്ന​താ​ണ്,

    ആ​ളി​ക്ക​ത്തു​ന്ന

    കോ​പാ​ഗ്നി​യി​ൽ

    സ്വ​ന്തം വെ​ന്തു​നീ​റു​ന്ന​തി​ൽ ഭേ​ദം!

    വ​ക​തി​രി​വി​െൻറ ഇ​ത്തി​രി​വെ​ട്ടം മ​തി

    ഭൂ​ഗോ​ള​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​മ​നെ​ന്ന്

    ക​യ്യൊ​പ്പു ചാ​ർ​ത്തി ന​ട​ന്ന​ക​ലു​വാ​ൻ

    ധ​ര​ണി​യു​ടെ പ​ച്ച​പ്പി​നെ

    മ​ന​സ്സാ വ​ഹി​ക്കു​വാ​ൻ..

    വേ​ദ​ന​യു​ടെ ന​ര​ക​മെ​ന്നും

    മ​ന​സ്സി​ൽ പേ​റു​ന്ന​വ​നാ​ണ്

    അ​ത്യു​ന്ന​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ഗ്ഗ​രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന്

    പ​റ​യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ​ല്ലോ.

    അ​തി​നാ​ൽ ഹ​ത​ഭാ​ഗ്യ​നാ​യ മ​നു​ഷ്യാ,

    തു​ട​ർ​ച്ച​യെ​ന്ന​ത് ഈ ​ഭൂ​മി​യു​ടെ

    അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം മാ​ത്രം മ​തി നി​ന​ക്ക്!

    അ​തു​വ​രെ പി​ടി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​തു

    മാ​ത്ര​മാ​ണ്

    ഈ ​ക​ട​ലി​ലെ തു​ള്ളി ജ​ല​മാം

    ജീ​വി​തം കൊ​ണ്ട​ർ​ത്ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​തും.

    TAGS: poem, gulf, Literature
    News Summary - Survival- poem
