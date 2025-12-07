Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:40 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​നു​ സ​മീ​പം കു​ടു​ങ്ങി മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം; അ​ൽ അ​മീ​ർ, എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്

    മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ്വ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി
    ജു​ബൈ​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​നു​ സ​മീ​പം കു​ടു​ങ്ങി മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം; അ​ൽ അ​മീ​ർ, എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്
    1. ‘എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സ്’ ക​പ്പ​ലി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ 2. ‘അ​ൽ അ​മീ​ർ’ ക​പ്പ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ  

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ജു​ബൈ​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് വി​വി​ധ സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന ‘അ​ൽ അ​മീ​ർ’, ‘എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സ്’ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഒ​ടു​വി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. ര​ണ്ട് ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ്വ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി. അ​ൽ അ​മീ​ർ ക​പ്പ​ലി​െൻറ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ലാ​ണ് എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സി​െൻറ തു​ട​ർ​യാ​ത്ര.യു.​എ.​ഇ ക​പ്പ​ലാ​യ അ​ൽ അ​മീ​റും ടാ​ൻ​സ​നി​യ​ൻ ക​പ്പ​ലാ​യ എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ക്രൂ​വു​മാ​യി ജു​ബൈ​ലി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ മു​മ്പ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്‌​തി​രു​ന്നു. ഇ​റാ​ഖി​ലെ ബ​സ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ സൗ​ദി​യി​ലെ ക​ര​ൻ ദ്വീ​പി​ന് സ​മീ​പം പാ​റ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സ് എ​ന്ന ഇ​റാ​ഖി ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ടാ​ൻ​സ​നി​യ​ൻ ക​പ്പ​ലി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു യു.​എ.​ഇ ക​പ്പ​ലാ​യ അ​ൽ അ​മീ​ർ.

    എ​ന്നാ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം ആ ​ക​പ്പ​ലി​ന്​ ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​തും അ​തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും എം.​ടി. സ്​​ട്രാ​റ്റോ​സി​നെ പോ​ലെ ത​ന്നെ ജു​ബൈ​ൽ തീ​ര​ത്ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം കു​ടു​ങ്ങി. നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച അ​ൽ അ​മീ​റി​ലെ 16 ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ 13 പേ​ർ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സ് പാ​റ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​പ്പ​ലി​ലെ ച​ര​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ അ​ൽ അ​മീ​ർ ക​പ്പ​ൽ എ​ത്തു​ക​യും അ​തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. വേ​ലി​യേ​റ്റ സ​മ​യ​ത്ത് എം.​ടി സ്ട്രാ​റ്റോ​സി​നെ പാ​റ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ടു​വി​ച്ച്​ ക​ട​ലി​ലി​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ യ​ന്ത്ര​ത്ത​ക​രാ​ർ മൂ​ലം നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ലി​നെ സൗ​ദി കോ​സ്​​​റ്റ്​ ഗാ​ർ​ഡി​െൻറ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ജു​ബൈ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​റ് മൈ​ൽ അ​ക​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട്​ നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ക​പ്പ​ലി​ൽ 12 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു​​പേ​ർ ക​പ്പ​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സൗ​ദി തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന, ഏ​ജ​ൻ​റ്​ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എം​ബ​സി വ​ള​ൻ​റി​യ​റും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

