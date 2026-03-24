    Posted On
    date_range 24 March 2026 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 1:49 PM IST

    ഹു​ർ​മു​സ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി: സൗ​ദി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ച് പു​തി​യ സ​മു​ദ്ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ‘മ​വാ​നി’

    സൗ​ദി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​െ​ലാ​ന്ന്

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ അ​ഞ്ച് പു​തി​യ സ​മു​ദ്ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി തു​റ​മു​ഖ അ​തോ​റി​റ്റി (മ​വാ​നി) തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളും ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​വും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘാ​തം കു​റ​ക്കാ​നും, റെ​ഡ് സീ ​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. എം.​എ​സ്.​സി, സി.​എം.​എ, മേ​ർ​സ്‌​ക്, ഹാ​പ്പ​ഗ്‌-​ലോ​യ്ഡ് എ​ന്നീ പ്ര​മു​ഖ ആ​ഗോ​ള ഷി​പ്പി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മ​വാ​നി ഈ ​പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ശേ​ഷി​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യു​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് ഷ​ട്ടി​ൽ, റെ​ഡ​ക്സ്, ജാ​ദ്, എ.​ഇ 19, എ​സ്ഇ 4 എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​വ സൗ​ദി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ വി​വി​ധ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും. ഏ​ക​ദേ​ശം 63,594 ടി.​ഇ.​യു ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​ർ​ക്കും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കാ​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​ള​വു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ഹ​ബ്ബാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​വാ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS: Strait of Hormuz, Saudi ports
    News Summary - Strait of Hormuz: Five new maritime services launched at Saudi ports, ‘Mawani’
