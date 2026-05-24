ത്യാഗത്തിെൻറയും സമർപ്പണത്തിെൻറയും ആത്മീയ സ്മരണtext_fields
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഈദുൽ അദ്ഹ (വലിയ പെരുന്നാൾ) ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കേവലം ഒരു ഉത്സവമെന്നതിനപ്പുറം, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തിെൻറയും അതിൽ വിജയം വരിച്ച ഒരു പിതാവിെൻറയും മകെൻറയും അചഞ്ചലമായ ദൈവവിശ്വാസത്തിെൻറയും ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ദിനം. മുസ്ലിം സമുദായം ഈ വിശേഷദിവസത്തെ ‘വലിയ പെരുന്നാൾ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അതിെൻറ ചരിത്ര പ്രാധാന്യവും ആത്മീയ ഗൗരവവും മുൻനിർത്തിയാണ്. വാഗ്ദാനവും
പരീക്ഷണവും പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും മകൻ ഇസ്മാഈൽ നബിയുടെയും ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ പെരുന്നാളിെൻറ പശ്ചാത്തലം. ദീർഘകാലം സന്താനങ്ങളില്ലാതിരുന്ന സങ്കടത്തിനിടയിലാണ്, ‘എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ അതിനെ നിെൻറ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ബലി നൽകാം’ എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർഥിക്കുന്നത്. കാലങ്ങൾ കടന്നുപോവുകയും, വാർദ്ധക്യകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്മാഈൽ എന്ന മകൻ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. തെൻറ ഏക കണ്മണിയായ ഇസ്മാഈലിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രായം കൂടുന്തോറും പണ്ട് താൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിസ്മരിച്ചു പോയി. ഇസ്മാഈൽ നബിക്ക് ഓടിക്കളിക്കാനും പിതാവിനെ സഹായിക്കാനും പ്രായമായ സമയത്താണ് ആ നിർണായകമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്.
താൻ തെൻറ പ്രിയപുത്രനെ ബലി നൽകുന്നതായി ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള കൽപനകളായതിനാൽ, പണ്ട് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാനുള്ള സമയമായെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിതാവിെൻറ സ്നേഹവും ദൈവത്തോടുള്ള കടമയും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു ആത്മീയ സംഘർഷത്തിെൻറ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. ഇക്കാര്യം ഇബ്രാഹിം നബി മകനോട് ഒളിച്ചുവെച്ചില്ല. ‘എെൻറ മകനേ, നിന്നെ ഞാൻ ബലി നൽകുന്നതായി സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു. നിെൻറ അഭിപ്രായം എന്താണ്?’ എന്ന് ചോദിച്ച പിതാവിനോട്, സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ ഭയന്നോടുകയല്ല ഇസ്മാഈൽ ചെയ്തത്. പകരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘എെൻറ പിതാവേ, അങ്ങയോട് കൽപിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണോ അത് ചെയ്തുകൊള്ളുക. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ ക്ഷമാശീലരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് കണ്ടെത്തും.’ ഒരു പിതാവിെൻറ ദൃഢനിശ്ചയത്തേക്കാൾ വലിയതായിരുന്നു ആ മകെൻറ സമർപ്പണമനസ്സ്.
ദൈവവിധിക്ക് മുന്നിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ദൈവവിധിക്ക് പൂർണമായി കീഴ്പ്പെട്ടു. മിനായിലെ നിർദിഷ്ട സ്ഥലത്തുവെച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി മകനെ ബലി നൽകാനായി കിടത്തി. തെൻറ പിതൃസഹജമായ ദൗർബല്യം തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടുകയും ചെയ്തു. കത്തി മകെൻറ കഴുത്തിലേക്ക് അമർത്താൻ തുടങ്ങിയ നിമിഷം, ‘ഓ ഇബ്രാഹിം, നീ നിെൻറ സ്വപ്നം സത്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നാം ഇപ്രകാരമാണ് സദ്വൃത്തർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്’ എന്ന പ്രപഞ്ചനാഥെൻറ അശരീരി മുഴങ്ങി. അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടത് ഇസ്മാഈലിെൻറ രക്തമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഹൃദയത്തിലെ പൂർണമായ സമർപ്പണമായിരുന്നു. ആ പരീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, ഇസ്മാഈലിന് പകരം സ്വർണത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു ആടിനെ ബലി നൽകാൻ അല്ലാഹു ആജ്ഞാപിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആഹ്ലാദത്തോടെയും നന്ദിയോടെയും ‘തക്ബീർ’ ധ്വനികൾ ഉയർന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ചരിത്രമാണ് ഇന്നും ഹജ്ജ് കർമത്തിലൂടെയും ബലി കർമത്തിലൂടെയും ലോകം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ബലിയുടെ ആധുനിക
സന്ദേശം ഈ ആത്മീയ ചരിത്രം സമകാലിക സമൂഹത്തിന് വലിയ ചില പാഠങ്ങൾ കൂടി നൽകുന്നുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ അറുക്കുന്നത് ഒരു പ്രതീകം മാത്രമാണ്. യഥാർഥത്തിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും തെൻറ ഉള്ളിലെ സ്വാർഥത, അഹങ്കാരം, മൃഗീയവാസനകൾ എന്നിവയെയാണ് ബലി നൽകേണ്ടത്. ബലിമൃഗത്തിെൻറ മാംസം മൂന്നായി വിഭജിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും, ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, പാവപ്പെട്ടവർക്കുമായി നൽകുന്നു. ഇത് സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തിക അസമത്വം കുറക്കാനും പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ടാകും എന്ന പ്രത്യാശ വിശ്വാസത്തിന് കരുത്ത് നൽകുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ഹാജറ ബീവിയുടെയും ഇസ്മാഈൽ നബിയുമടങ്ങുന്ന ആ കുടുംബം കാണിച്ചുതന്ന ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതത്തിെൻറ സ്മരണയാണ് ഓരോ ബലിപെരുന്നാളും. തക്ബീർ വിളികളിലൂടെ വിശ്വാസികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്തെ മറ്റെല്ലാ സ്നേഹത്തേക്കാളും വലുത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണെന്നാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register