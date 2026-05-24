    date_range 24 May 2026 8:08 AM IST
    date_range 24 May 2026 8:08 AM IST

    ത്യാ​ഗ​ത്തി​െൻറ​യും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​െൻറ​യും ആ​ത്മീ​യ സ്മ​ര​ണ

    ത്യാ​ഗ​ത്തി​െൻറ​യും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​െൻറ​യും ആ​ത്മീ​യ സ്മ​ര​ണ
    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഈ​ദു​ൽ അ​ദ്ഹ (വ​ലി​യ പെ​രു​ന്നാ​ൾ) ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​വ​ലം ഒ​രു ഉ​ത്സ​വ​മെ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം, ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തീ​ക്ഷ്ണ​മാ​യ ഒ​രു പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ​യും അ​തി​ൽ വി​ജ​യം വ​രി​ച്ച ഒ​രു പി​താ​വി​െൻറ​യും മ​ക​െൻറ​യും അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ ദൈ​വ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​െൻറ​യും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് ഈ ​ദി​നം. മു​സ്​​ലിം സ​മു​ദാ​യം ഈ ​വി​ശേ​ഷ​ദി​വ​സ​ത്തെ ‘വ​ലി​യ പെ​രു​ന്നാ​ൾ’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ അ​തി​െൻറ ച​രി​ത്ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ആ​ത്മീ​യ ഗൗ​ര​വ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്. വാ​ഗ്ദാ​ന​വും

    പ​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ന​ബി​യു​ടെ​യും മ​ക​ൻ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ന​ബി​യു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഈ ​പെ​രു​ന്നാ​ളി​െൻറ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സ​ന്താ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സ​ങ്ക​ട​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്, ‘എ​നി​ക്കൊ​രു കു​ഞ്ഞു​ണ്ടാ​യാ​ൽ അ​തി​നെ നി​െൻറ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ ഞാ​ൻ ബ​ലി ന​ൽ​കാം’ എ​ന്ന് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ന​ബി അ​ല്ലാ​ഹു​വി​നോ​ട് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ക​യും, വാ​ർ​ദ്ധ​ക്യ​കാ​ല​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഇ​സ്​​മാ​ഈ​ൽ എ​ന്ന മ​ക​ൻ ജ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ത​െൻറ ഏ​ക ക​ണ്മ​ണി​യാ​യ ഇ​സ്മാ​ഈ​ലി​നോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​തി​യാ​യ സ്നേ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പ്രാ​യം കൂ​ടു​ന്തോ​റും പ​ണ്ട് താ​ൻ ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​സ്മ​രി​ച്ചു പോ​യി. ഇ​സ്​​മാ​ഈ​ൽ ന​ബി​ക്ക് ഓ​ടി​ക്ക​ളി​ക്കാ​നും പി​താ​വി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും പ്രാ​യ​മാ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ആ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    താ​ൻ ത​െൻറ പ്രി​യ​പു​ത്ര​നെ ബ​ലി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ന​ബി ഒ​രു സ്വ​പ്നം ക​ണ്ടു. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്മാ​രു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ദൈ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ൽ​പ​ന​ക​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ, പ​ണ്ട് ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​നം നി​റ​വേ​റ്റാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​മാ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. പി​താ​വി​െൻറ സ്നേ​ഹ​വും ദൈ​വ​ത്തോ​ടു​ള്ള ക​ട​മ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു ആ​ത്മീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​െൻറ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ഇ​ബ്രാ​ഹിം ന​ബി മ​ക​നോ​ട് ഒ​ളി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​ല്ല. ‘എ​െൻറ മ​ക​നേ, നി​ന്നെ ഞാ​ൻ ബ​ലി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി സ്വ​പ്ന​ത്തി​ൽ കാ​ണു​ന്നു. നി​െൻറ അ​ഭി​പ്രാ​യം എ​ന്താ​ണ്?’ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച പി​താ​വി​നോ​ട്, സാ​ധാ​ര​ണ ഒ​രു കു​ട്ടി​യെ​പ്പോ​ലെ ഭ​യ​ന്നോ​ടു​ക​യ​ല്ല ഇ​സ്​​മാ​ഈ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്. പ​ക​രം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു: ‘എ​െൻറ പി​താ​വേ, അ​ങ്ങ​യോ​ട് ക​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് എ​ന്താ​ണോ അ​ത് ചെ​യ്തു​കൊ​ള്ളു​ക. അ​ല്ലാ​ഹു ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്നെ ക്ഷ​മാ​ശീ​ല​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങ് ക​ണ്ടെ​ത്തും.’ ഒ​രു പി​താ​വി​െൻറ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ആ ​മ​ക​െൻറ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മ​ന​സ്സ്.

    ദൈ​വ​വി​ധി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​രും ദൈ​വ​വി​ധി​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കീ​ഴ്പ്പെ​ട്ടു. മി​നാ​യി​ലെ നി​ർ​ദി​ഷ്ട സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ന​ബി മ​ക​നെ ബ​ലി ന​ൽ​കാ​നാ​യി കി​ട​ത്തി. ത​െൻറ പി​തൃ​സ​ഹ​ജ​മാ​യ ദൗ​ർ​ബ​ല്യം ത​ട​സ്സ​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ്ണു​ക​ൾ മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ത്തി മ​ക​െൻറ ക​ഴു​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​മ​ർ​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​മി​ഷം, ‘ഓ ​ഇ​ബ്രാ​ഹിം, നീ ​നി​െൻറ സ്വ​പ്നം സ​ത്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും നാം ​ഇ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സ​ദ്‌​വൃ​ത്ത​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്’ എ​ന്ന പ്ര​പ​ഞ്ച​നാ​ഥ​െൻറ അ​ശ​രീ​രി മു​ഴ​ങ്ങി. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന് വേ​ണ്ട​ത് ഇ​സ്മാ​ഈ​ലി​െൻറ ര​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ന​ബി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ജ​യി​ച്ചു എ​ന്ന് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ, ഇ​സ്മാ​ഈ​ലി​ന് പ​ക​രം സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു ആ​ടി​നെ ബ​ലി ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ല്ലാ​ഹു ആ​ജ്ഞാ​പി​ച്ചു. ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തോ​ടെ​യും ന​ന്ദി​യോ​ടെ​യും ‘ത​ക്ബീ​ർ’ ധ്വ​നി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഈ ​ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ന്നും ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ബ​ലി ക​ർ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ലോ​കം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ലി​യു​ടെ ആ​ധു​നി​ക

    സ​ന്ദേ​ശം ഈ ​ആ​ത്മീ​യ ച​രി​ത്രം സ​മ​കാ​ലി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ചി​ല പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​റു​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു പ്ര​തീ​കം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ വി​ശ്വാ​സി​യും ത​െൻറ ഉ​ള്ളി​ലെ സ്വാ​ർ​ഥ​ത, അ​ഹ​ങ്കാ​രം, മൃ​ഗീ​യ​വാ​സ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​യാ​ണ് ബ​ലി ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ബ​ലി​മൃ​ഗ​ത്തി​െൻറ മാം​സം മൂ​ന്നാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ച് സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബ​ത്തി​നും, ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും, പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​സ​മ​ത്വം കു​റ​ക്കാ​നും പ​ര​സ്പ​രം സ്നേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. എ​ത്ര വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലും ദൈ​വ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഒ​രു ആ​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടാ​കും എ​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ശ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ന​ബി​യു​ടെ​യും ഹാ​ജ​റ ബീ​വി​യു​ടെ​യും ഇ​സ്​​മാ​ഈ​ൽ ന​ബി​യു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ആ ​കു​ടും​ബം കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന ത്യാ​ഗ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ സ്മ​ര​ണ​യാ​ണ് ഓ​രോ ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ളും. ത​ക്ബീ​ർ വി​ളി​ക​ളി​ലൂ​ടെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്, ഈ ​ലോ​ക​ത്തെ മ​റ്റെ​ല്ലാ സ്നേ​ഹ​ത്തേ​ക്കാ​ളും വ​ലു​ത് ദൈ​വ​ത്തോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്.

    TAGS:sacrificeSpiritualdedicationremembrance day
    News Summary - Spiritual remembrance of sacrifice and dedication
