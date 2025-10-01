Begin typing your search above and press return to search.
    1 Oct 2025 2:05 PM IST
    1 Oct 2025 2:05 PM IST

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന് ജി​ദ്ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന് ജി​ദ്ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഷാ​ഫി​ പ​റ​മ്പി​ലി​ന് ന​ട​ത്തി​യ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സി.​പി.​എം ന​ട​ത്തി​യ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മ​റി​യി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം. പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ നി​ന്നും വ​ട​ക​ര​യി​ലെ​ത്തു​ക​യും 1,10,000ത്തി​ലേ​റെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശൈ​ല​ജ ടീ​ച്ച​റെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ലോ​ക​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് മു​ത​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നോ​ട് മു​മ്പൊ​ന്നും കാ​ണാ​ത്ത​ത്ര പ​ക​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം പ​ക​രം വി​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​തേ​ഷ് എ​റ​കു​ന്ന​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ജീ​ബ് തൃ​ത്താ​ല, മു​ജീ​ബ് മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഷ​ഫീ​ഖ് പാ​ല​ക്കാ​ട്‌, ജം​ഷീ​ർ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര, സു​ജി​ത് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ടോ​ണി ടോ​മി, ഷ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി, ആ​സി​ഫ് പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ, സ​ന്തോ​ഷ്‌ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ജോ​ഷി മം​ഗ​ലം​ഡാം, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ, അ​നീ​സ് തൃ​ത്താ​ല, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കോ​ട്ടാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ക്ബ​റ​ലി എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന​സ് തൃ​ത്താ​ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

