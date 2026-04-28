എസ്.എം.സി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ്: കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് വാധിക്ക് കിരീടം
റിയാദ്: ആവേശകരമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ‘എസ്.എം.സി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി 2026’ കിരീടം കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് വാധി സ്വന്തമാക്കി.
എസ്.എം.സി ക്രിക്കറ്റ് ടീമിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ടൂർണമെൻറിൽ ഒലയ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്, കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് റിയാദ്, കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് വാധി, എസ്.എം.സി ക്രിക്കറ്റ് ടീം എന്നീ നാല് ടീമുകളാണ് മാറ്റുരച്ചത്.
ഫൈനലിൽ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് റിയാദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് വാധി ചാമ്പ്യന്മാരായത്. കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് റിയാദ് റണ്ണർ അപ്പ് ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കി.
ശുമൈസിയിലെ ബെൽ പെപ്പർ റസ്റ്റോറൻറ്, അൽ മാതറിലെ കേരള റസ്റ്റോറൻറ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ടൂർണമെൻറ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
രഞ്ജു, സന്ദീപ്, ഷമിൽ, അനിൽ, ജിന്റോ, മുഹമ്മദ് ഷാ, മുബാറക്, സ്വാമി, സാദിഖ്, ഷാബു, അൻസാർ, ഷാഹുൽ, സുമേഷ്, റിയാസ്, സജീർ, ആസിഫ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ടൂർണമെൻറ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. സമ്മാന വിതരണ ചടങ്ങിൽ ടീം വിട്ടുപോകുന്ന പ്രമുഖ കളിക്കാരായ മുബാറക്, ഇസ്മാഈൽ എന്നിവർക്ക് എസ്.എം.സി ക്രിക്കറ്റ് ടീം യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
