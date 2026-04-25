    date_range 25 April 2026 7:37 AM IST
    date_range 25 April 2026 7:37 AM IST

    തീർഥാടകർക്കായി ഹറമുകളിൽ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീനുകൾ ഒരുങ്ങി;42 ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ സേ​വ​നം

    ഹ​ജ്ജ്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി ഹ​റ​മി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് സ്ക്രീ​ൻ സം​വി​ധാ​നം

    മ​ക്ക: വി​ശു​ദ്ധ ഹ​റ​മി​ലെ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി ഇ​രു​ഹ​റം മ​ത​കാ​ര്യ അ​തോ​റി​റ്റി. ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ൺ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹ​റ​മു​ക​ളി​ൽ 42 അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി 70ല​ധി​കം സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക സ്മാ​ർ​ട്ട് സ്ക്രീ​നു​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​നു​ഭ​വം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക നീ​ക്ക​മാ​ണി​ത്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​നും ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ വി​ധി​ക​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഈ ​സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ക്സ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​ഴി ആ​രാ​ധ​നാ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ൾ തി​രു​ത്താ​നും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ മ​ന​സ്സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    മ​ക്ക ഹ​റ​മി​നു​ള്ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യ മ​ത്വാ​ഫ് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം, സൗ​ദി പോ​ർ​ട്ടി​ക്കോ, കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം, മൂ​ന്നാം സൗ​ദി വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി 70ല​ധി​കം ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​സ്ക്രീ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​റി​വ് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, മി​ത​ത്വ​ത്തി​െൻറ​യും സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​സം​യോ​ജി​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഇ​രു​ഹ​റം പ​രി​പാ​ല​ന അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:makkahpilgrimsaudiarabiaSmart screens
    News Summary - Smart screens set up in Harams for pilgrims; Services in 42 languages
