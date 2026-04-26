Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമുൻ സൗദി പ്രവാസി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    26 April 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    26 April 2026 9:18 AM IST

    മുൻ സൗദി പ്രവാസി കൊച്ചുകലുങ്ക് സ്വദേശി സിദ്ദീഖ് നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    റിയാദ്/കൊല്ലം: ദീർഘകാലം സൗദി അറേബ്യയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന കൊല്ലം മടത്തറ കൊച്ചുകലുങ്ക് സ്വദേശി സിദ്ദീഖ് (47) നിര്യാതനായി. കൊല്ലം മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം. കൊച്ചുകലുങ്ക് ജമാലിയ മൻസിലിൽ പരേതനായ മുഹമ്മദ് ഹനീഫയുടെ മകനാണ്.

    സൗദിയിലെ റിയാദ്, അൽ അഹ്‌സ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളോളം ഇലക്ട്രീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സിദ്ദീഖ്, പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം സാമൂഹിക-പരിസ്ഥിതി മേഖലകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. നെടുമ്പാശ്ശേരി ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻറിൽ വളൻറിയറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതാവ്: സക്കരിയ ബീവി, ഭാര്യ: സുബിന. മക്കൾ: മിഹ്‌റാജ് (19), മിസിരിയ (16), മൻഹ (3). സഹോദരങ്ങൾ: സലീം, മുഹിയുദ്ദീൻ, ഹുമയൂൺ, അൻവർ ഹുസൈൻ, സൗജത്ത്, ബാത്തുഷ, നസീമ, മാജിദ, സാജിദ. മൃതദേഹം കൊച്ചുകലുങ്ക് മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudiiSaudi expatriateObituary
    News Summary - Siddique, a native of Kochukalungu and former Saudi expatriate, passes away
    X