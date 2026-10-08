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Madhyamam
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    ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി ഷ​ഫീ​ഖ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി​യു​ടെ 'കൈ​ത​പ്പൂ മ​ണ​മു​ള്ള വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ൾ'

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    ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി ഷ​ഫീ​ഖ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി​യു​ടെ കൈ​ത​പ്പൂ മ​ണ​മു​ള്ള വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ൾ
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    റി​യാ​ദ്: ഭാ​ഷ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​വും തീ​വ്ര​വു​മാ​യ പ്ര​കാ​ശ​ന​മാ​ണ് ക​വി​ത. ദ്ര​വീ​ക​ര​ണ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള വാ​ക്കു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് വൈ​കാ​രി​ക​ത​യെ സാ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​ത്ത​രം ഒ​രു​പി​ടി ന​ല്ല ക​വി​ത​ക​ൾ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​യും യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ഷ​ഫീ​ഖ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ 'കൈ​ത​പ്പൂ മ​ണ​മു​ള്ള വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന ഹൈ​ക്കു ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ർ​ദ്ര​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ, കാ​തു​ക​ളി​ൽ മ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യും മ​ന​സ്സി​ൽ കോ​റി​യി​ടു​ന്ന പ്ര​ണ​യ​മൊ​ഴി​ക​ൾ പോ​ലെ​യു​മാ​ണ് ഓ​രോ വ​രി​ക​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​ഹ​മോ വൈ​കാ​രി​ക​ത​യു​ടെ അ​തി​ഭാ​വു​ക​ത്വ​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ, ദാ​ർ​ശ​നി​ക​ത​യു​ടെ ആ​ഴ​വും പ​ര​പ്പു​മു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ഒ​റ്റ​വ​രി​ക്ക​വി​ത​ക​ൾ വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ ഒ​രു നി​മി​ഷം ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പോ​ന്ന​വ​യാ​ണ്. പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ ലോ​ല​മാ​യ ഭാ​ഷ ഇ​ല​ക​ളി​ലും ചി​ല്ല​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​ബിം​ബി​ക്കു​ന്ന കാ​റ്റു​പോ​ലെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ മ​ർ​മ്മ​ര​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​ത്യേ​ക ശീ​ർ​ഷ​ക​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ കു​റി​ച്ചി​ട്ട ഈ ​വ​രി​ക​ൾ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​വി​താ സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​ങ്ങ​ളെ​യും വാ​യ​ന​യു​ടെ വൈ​ര​സ്യ​മാ​ർ​ന്ന യാ​ത്ര​യെ​യും തി​രു​ത്തി​യെ​ഴു​തു​ന്നു. 'കൈ​ത​പ്പൂ മ​ണ​മു​ള്ള വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ 84 ചെ​റു​കു​റി​പ്പു​ക​ളി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ ആ​ത്മ​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ നോ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ കു​ളി​രും പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ന​ന​വും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ത്ര​യോ ത​വ​ണ എ​ഴു​തി​യും പ​റ​ഞ്ഞും ക​ട​ന്നു​പോ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും, വാ​യ​ന അ​ക​ലു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ത്ത് അ​വ​യി​ല​ന്ത​ർ​ലീ​ന​മാ​യ ദാ​ർ​ശ​നി​ക​ത​യു​ടെ പൊ​രു​ളു​ക​ൾ ഏ​റെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സ​ന്ധ്യാ​നേ​ര​ത്ത് കൈ​ത​പ്പൂ​വി​ന്റെ സു​ഗ​ന്ധം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യും ഒ​രു ഗ​സ​ലി​ന്റെ മൂ​ള​ൽ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യും വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു അ​നു​ഭൂ​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഓ​രോ വ​രി​യും വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ത്തു​ക​ൾ കോ​ർ​ത്ത മാ​ല​പോ​ലെ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കൃ​തി മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഭാ​ഷ​യു​ടെ മ​ധു​രി​മ നു​ണ​യാ​നും ആ​ശ​യ​വൈ​വി​ധ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ഉ​ത​കു​ന്ന​താ​ണ്. സൗ​ദി​യി​ലെ അ​ബ്ഹ​ക്ക് സ​മീ​പം മ​ഹാ​യി​ൽ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ ബി​സി​ന​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഷ​ഫീ​ഖ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി, എ​ഴു​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​യി​ലും തി​ള​ങ്ങു​ന്ന സ​ർ​ഗ്ഗാ​ത്മ​ക വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ക്യാ​മ​റ​യി​ലൂ​ടെ​യും മി​ക​ച്ച ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ വ​ർ​ദ. കെ ​ആ​ണ് ഭാ​ര്യ. ജു​വൈ​ൻ, ഇ​ഷ്‌​മ അ​യാ​നി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ. ഡോ. ​ജ​മീ​ൽ അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​വ​താ​രി​ക എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ക​വ​ർ ഡി​സൈ​ൻ നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ൻ​സൂ​ർ ചെ​റു​പ്പ​യാ​ണ്.

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    News Summary - Shafiq Kodini's book attracts attention
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