Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവ​ർ​ഗീ​യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 May 2026 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 7:29 AM IST

    വ​ർ​ഗീ​യ നി​ഴ​ൽ​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    വ​ർ​ഗീ​യ നി​ഴ​ൽ​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ഫി​റോ​സ്

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ജി​ദ്ദ

    കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ഒ​രു നേ​തൃ​മാ​റ്റ​ത്തെ​പ്പോ​ലും വ​ർ​ഗീ​യ​ക്ക​ണ്ണ​ട​യി​ലൂ​ടെ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത അ​ത്യ​ന്തം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. ജ​ന​വി​കാ​ര​വും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷാ​ഭി​പ്രാ​യ​വും മാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​െൻറ​യോ പ്ര​ത്യേ​ക രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യോ മാ​ത്രം നേ​ട്ട​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​സ്തു​ത​ക​ളോ​ട് ചെ​യ്യു​ന്ന ക്രൂ​ര​ത​യാ​ണ്. വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ര​വ് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​യ ഒ​രു മാ​റ്റ​ത്തി​െൻറ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, അ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​െൻറ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ആ​രോ​പ​ണ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചു നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഗൂ​ഢ​അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഒ​രു രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം ബാ​ഹ്യ​ശ​ക്തി​ക​ൾ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഹി​ന്ദു​ത്വ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​െൻറ താ​ത്ത്വി​ക അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പു​രോ​ഗ​മ​ന​വാ​ദം പ​റ​യു​ന്ന ചി​ല സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​രും വ​രെ ഈ ​വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​ണ്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നെ​യും പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഭീ​തി പ​ട​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ഇ​വ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ​യും പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തെ​യും ‘അ​ടി​മ​ത്തം’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​പ്പ​ര​ത്ത​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​രം വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റാ​ൻ വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​ള​ക്കൂ​റു​ള്ള മ​ണ്ണാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ നാം ​ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണം. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​െൻറ​യും നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം അ​വ​രു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​യെ​യും മ​ത​പ​ര​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​െൻറ അ​ന്ത​സ്സ​ത്ത​ക്ക് നി​ര​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്. വി​ക​സ​ന​ത്തെ​യും ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് സം​വ​ദി​ക്കേ​ണ്ട രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വേ​ദി​യി​ൽ വം​ശീ​യ​മാ​യ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ഗീ​യ​മാ​യ വേ​ർ​തി​രി​വു​ക​ളും കു​ത്തി​നി​റ​യ്ക്കു​ന്ന​ത് വ​രും​ത​ല​മു​റ​യോ​ട് ചെ​യ്യു​ന്ന വ​ഞ്ച​ന​യാ​ണ്. വി​വേ​ക​മു​ള്ള കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹം ഇ​ത്ത​രം വി​ഭ​ജ​ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​നേ​തൃ​മാ​റ്റം ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ വി​ജ​യ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ്. അ​തി​ന് വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ നി​റം ന​ൽ​കി മ​ലി​ന​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ മ​തേ​ത​ര മ​ന​സ്സി​നെ​യാ​ണ് മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ൾ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലാ​ക​ട്ടെ, അ​ല്ലാ​തെ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലാ​ക​രു​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudiigulf
    News Summary - Shadow class wars
    Similar News
    Next Story
    X