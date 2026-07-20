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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 July 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 7:57 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ക​ന​ത്ത ചൂ​ട് തു​ട​രു​ന്നു; താപനില 49 ഡിഗ്രി വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

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    സൗ​ദി​യി​ൽ ക​ന​ത്ത ചൂ​ട് തു​ട​രു​ന്നു; താപനില 49 ഡിഗ്രി വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
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    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത ചൂ​ട് തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ താ​പ​നി​ല 49 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. നേ​രി​ട്ട് സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ജൂ​ലൈ 20 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും, റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ-​തെ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 47 ഡി​ഗ്രി മു​ത​ൽ 49 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കാം.

    അ​തേ​സ​മ​യം ജൂ​ലൈ 22 വ​രെ മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, അ​ൽ ഖ​സീം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല 46 ഡി​ഗ്രി മു​ത​ൽ 48 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്നു. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത്യു​ഷ്ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. തു​റ​സ്സാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും അ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും മ​റ്റും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    നി​ല​വി​ലെ ഉ​ഷ്ണ​ത​രം​ഗ​ത്തി​െൻറ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ജാ​ഗ്ര​ത കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ചൂ​ട് കൂ​ടു​ന്ന വേ​ള​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് വെ​യി​ൽ ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ജ​ലാം​ശം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ വെ​യി​ൽ ഏ​ൽ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കു​ട​യോ തൊ​പ്പി​യോ ക​രു​ത​ണം. സ​ൺ​ഗ്ലാ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​റ്റ് ആ​രോ​ഗ്യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ത​യ്യാ​റാ​ക​ണം. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

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    TAGS:heatTemperaturesSaudi Arabia
    News Summary - Severe heat continues in Saudi Arabia; Temperatures could reach 49 degrees Celsius, warns
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