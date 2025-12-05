Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 9:58 AM IST

    സൗദി വെസ്റ്റ് നാഷനൽ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് മക്കയിൽ

    സൗദി വെസ്റ്റ് നാഷനൽ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് മക്കയിൽ
    സ്വാ​ഗ​തസം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഷാ​ഫി ബാ​ഖ​വി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​ക്ക: സൗ​ദി വെ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് മ​ക്ക​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.

    ഷാ​ഫി ബാ​ഖ​വി മീ​ന​ട​ത്തൂ​ർ (ചെ​യ​ർ), കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ (ജ​ന. ക​ൺ), ജ​മാ​ൽ ക​ക്കാ​ട് (എ​ക്സി. ക​ൺ​)

    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് 24 രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്‌ ഇ​ത്ത​വ​ണ സൗ​ദി വെ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്‌‌ മ​ക്ക​യി​ൽ വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.​സൗ​ദി വെ​സ്​​റ്റ്​ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ജി​സാ​ൻ, ജി​ദ്ദ, മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, ത്വാ​ഇ​ഫ്, യാം​ബു, അ​സീ​ർ, അ​ൽ​ബ​ഹ, ത​ബൂ​ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. ക​ലാ, സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 80ൽ ​പ​രം മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. യ​ഥാ​ക്ര​മം യൂ​നി​റ്റ്, സെ​ക്ട​ർ, സോ​ൺ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക. 30 വ​യ​സ്സ് ക​വി​യാ​ത്ത സ്ത്രീ ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    ബ​ഡ്‌​സ്, കി​ഡ്‌​സ്, പ്രൈ​മ​റി, ജൂ​നി​യ​ർ, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, സീ​നി​യ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 500ൽ ​പ​രം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ആം​ഗ്യ​പ്പാ​ട്ട്, ക​ഥാ​ര​ച​ന ,ക​ള​റി​ങ്, ചി​ത്ര​ര​ച​ന, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, ക​വി​ത പാ​രാ​യ​ണം, പ്ര​സം​ഗം, ഖ​വാ​ലി, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, സം​ഘ​ഗാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. സ്കൂ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കാ​റു​ള്ള കാ​മ്പ​സ്‌ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ക്കും. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​രി​കു​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ന്യു​റോ ഡൈ​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക​ലാ ആ​വി​ഷ്ക്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു .

    മ​ക്ക​യി​ലെ ഏ​ഷ്യ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി വെ​സ്​​റ്റ്​ ചാ​പ്‌​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി ബാ​ഖ​ഫി മീ​ന​ട​ത്തൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ക്ക റീ​ജ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഷീ​ദ് അ​സ്ഹ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി വെ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ലാ​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫീ​ഖ് കൂ​ട്ടാ​യി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും, എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് മു​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റാ​ഷി​ദ് ബു​ഖാ​രി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് മു​ൻ കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം സ്വാ​ദി​ഖ് സ​ഖാ​ഫി പെ​രി​ന്താ​റ്റി​രി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ടി.​എ​സ് ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്‌ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​നു ഷാ​ഫി ബാ​ഖ​വി മീ​ന​ട​ത്തൂ​ർ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ജ​മാ​ൽ ക​ക്കാ​ട് (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 101 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​ണ്‌ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്‌.​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, ബു​ഷാ​ർ ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് (ന​വോ​ദ​യ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ്‌ (മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്‌​സി​ങ് ഫോ​റം), ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ (സൗ​ദി കേ​ര​ള ഫാ​ർ​മ​സി​സ്​​റ്റ്​ ഫോ​റം), അ​ബ്​​ദു​നാ​സ​ർ അ​ൻ​വ​രി (ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി വെ​സ്​​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ​ൽ​മാ​ൻ വെ​ങ്ങ​ളം (ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ക്ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ഹ്സ​നി പു​ളി​ഞ്ഞാ​ൽ ഹ​നീ​ഫ് അ​മാ​നി, ത​ൽ​ഹ്വ​ത്ത് കൊ​ള​ത്ത​റ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നൈ​സ​ൽ ന​വോ​ദ​യ, ഷം​സു തു​റ​ക്ക​ൽ, മു​സ്ത​ഫ കാ​ളോ​ത്ത്, ശി​ഹാ​ബ് കു​റു​ക​ത്താ​ണി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി വെ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), സ​യ്യി​ദ് ഷ​ബീ​റ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ, ജാ​ബി​ർ ന​ഈ​മി, നൗ​ഫ​ൽ അ​രീ​ക്കോ​ട്, അ​ന​സ് മു​ബാ​റ​ക്, അ​ലി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, സു​ഹൈ​ൽ സ​ഖാ​ഫി, ഫ​ഹ​ദ് മ​ഹ​ള​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി മ​ക്ക ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൊ​യ്‌​തീ​ൻ പ​ച്ചീ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​മാ​ൽ ക​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:meccasaudiiSaudi West National Expatriate Literary Festival
