Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘സ്ട്രാറ്റജി 2028’:...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 4:14 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 4:19 PM IST

    ‘സ്ട്രാറ്റജി 2028’: ആംബുലൻസ് സേവന രംഗത്ത് വൻ വികസനവുമായി സൗദി റെഡ് ക്രസൻറ്​

    text_fields
    bookmark_border
    Saudi Arabia
    cancel

    റിയാദ്​: രാജ്യത്തെ ആംബുലൻസ് സേവന സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമായി ‘സ്ട്രാറ്റജി 2028’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. സൗദി റെഡ് ക്രസൻറ്​ അതോറിറ്റി പ്രസിഡൻറ്​ ഡോ. ജലാൽ അൽ ഉവൈസിയാണ് അതോറിറ്റിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുതിയ കർമപദ്ധതി പ്രകാശനം ചെയ്തത്.

    സൗദി വിഷൻ 2030-​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ് ഈ പുതിയ തന്ത്രപ്രധാന നീക്കം. നാല് പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ്​ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്​.

    ആംബുലൻസ് സേവന മേഖല വിപുലീകരിക്കുക, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുക, അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ ഫലങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയിലൂടെ ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്​ ഒന്ന്​. ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുകയും സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്​ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം.

    പ്രഥമശുശ്രൂഷാ പരിശീലനങ്ങളിലൂടെയും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതാണ്​ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം. മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അതോറിറ്റിയെ ഭാവി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ സജ്ജമാക്കുന്നതാണ്​ അന്തിമ ഘടകം.

    തുടർച്ചയായ വികസനത്തിനും സേവനസന്നദ്ധതയ്ക്കും അതോറിറ്റി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും, മനുഷ്യസേവനത്തിനായി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഡോ. അൽ ഉവൈസി ചടങ്ങിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthsaudinewsSaudi Red Crescent
    News Summary - ‘Strategy 2028’: Saudi Red Crescent to make major expansion in ambulance services
    Similar News
    Next Story
    X