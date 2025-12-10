Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 2:21 PM IST

    സൗ​ദി-​ഖ​ത്ത​ർ ട്രെ​യി​ൻ പ​ദ്ധ​തി ആ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​മ്പ​നി​ക​ൾ -ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി
    സൗ​ദി-​ഖ​ത്ത​ർ ട്രെ​യി​ൻ പ​ദ്ധ​തി ആ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും
    സൗ​ദി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ജാ​സി​ർ

    റി​യാ​ദ്: നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്​​ട സൗ​ദി-​ഖ​ത്ത​ർ അ​തി​വേ​ഗ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ട്രെ​യി​ൻ പ​ദ്ധ​തി ആ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന്​ സൗ​ദി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ജാ​സി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദി​നും ദോ​ഹ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്ക​ൽ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​​ന്റെ ഒ​രു പു​തി​യ ഘ​ട്ടം സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സൗ​ദി​ക്കും ഖ​ത്ത​റി​നു​മി​ട​യി​ൽ വ്യോ​മ, റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടാ​തെ റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്കും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​ണ്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 785 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള പാ​ത​യാ​ണ്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ദി-​ഖ​ത്ത​ർ ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി​യു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ​ട്രെ​യി​നു​ക​ളാ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ക. റി​യാ​ദ്​ മു​ത​ൽ ദോ​ഹ വ​രെ​യു​ള്ള ലൈ​നി​ൽ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ണ്ടാ​വും. ദോ​ഹ​ക്കും റി​യാ​ദി​നു​മി​ട​യി​ലെ ദൂ​രം ര​ണ്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​റാ​യി ചു​രു​ങ്ങും.

    സു​ഖം, വേ​ഗം, സ്മാ​ർ​ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തെ​ന്നും ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദി​നും ദോ​ഹ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള അ​തി​വേ​ഗ ട്രെ​യി​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ലി​ങ്കു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം, ഊ​ർ​ജം, വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​െൻറ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് വ​രു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സം​യോ​ജ​നം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​അ​തി​​വേ​ഗ ട്രെ​യി​ൻ പ​ദ്ധ​തി ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ടൂ​റി​സം, ബി​സി​ന​സ്, വ്യാ​പാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​മെ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ​ക​രും വി​ദ​ഗ്ധ​രും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Saudi-Qatar train project to be completed within six years
