Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    31 Oct 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:27 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കു​തി​പ്പ് തു​ട​രും -സൗ​ദി സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ആ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രി

    2025 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 5.1 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു
    രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കു​തി​പ്പ് തു​ട​രും -സൗ​ദി സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ആ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രി
    റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ സൗ​ദി സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ആ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രി ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ

    ഇ​ബ്ര​ഹീം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ 2025 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം (ജി.​ഡി.​പി) 5.1 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ആ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രി ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹീം പ്ര​വ​ചി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ അ​ജ​ണ്ട രാ​ജ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റം സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ന്ന് അ​ശ്ശ​ർ​ഖ് ബ്ലൂം​ബെ​ർ​ഗ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ ജി.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച മൊ​ത്തം ഏ​ക​ദേ​ശം 5.1 ശ​ത​മാ​ന​വും, എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ജി.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച ഏ​ക​ദേ​ശം 3.8 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് 2025ൽ ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹൈ​ഡ്രോ​കാ​ർ​ബ​ണു​ക​ളി​ലു​ള്ള ആ​ശ്രി​ത​ത്വം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, കൂ​ടു​ത​ൽ സു​സ്ഥി​ര​വും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന യാ​ത്ര​യാ​ണ് ഈ ​തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം.

    എ​ണ്ണ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് രാ​ജ്യം മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും, പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യാ​ൽ ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​യു​ള്ള സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യി സൗ​ദി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ചെ​റു​കി​ട ബി​സി​ന​സുക​ളെ​യും സം​രം​ഭ​ക​രെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, യ​ഥാ​ർ​ഥ ജി.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച 2025ൽ 4.4 ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലും 2026ൽ 4.6 ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലും എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പി​ന്നി​ലും എ​ണ്ണ​യി​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​കാ​സം പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​യും ആ​ഗോ​ള ഡി​മാ​ൻ​ഡി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നാ​ണ​യ നി​ധി (എ.​എം.​എ​ഫ്) ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ 2025ലെ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച പ്ര​വ​ച​നം നാ​ല് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച ദേ​ശീ​യ ത​ന്ത്ര​മാ​യ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ നി​ല​വി​ൽ വി​ധേ​യ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    X