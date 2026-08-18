Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ;...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 6:11 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 6:11 PM IST

    ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ; സൗദി-ഇറാഖ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ; സൗദി-ഇറാഖ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തി
    cancel
    camera_alt


    സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ, ഇറാഖ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഫുആദ് ഹുസൈൻ


    റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യയും ഇറാഖും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതി​െൻറയും മേഖലയിലെ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതി​െൻറയും ഭാഗമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ ഫോണിലൂടെ നിർണായക ചർച്ച നടത്തി. സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാനും ഇറാഖ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഫുആദ് ഹുസൈനും തമ്മിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച സംഭാഷണം നടന്നത്.

    ചർച്ചയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ സാധ്യതകളും, മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധ നയതന്ത്ര വിഷയങ്ങളും വിശദമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിൽ പരസ്പര കൂടിയാലോചനകളും ഏകോപനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും പൊതുവായ താല്പര്യമുള്ള മറ്റ് സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളും സംഭാഷണത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudiiIraqigulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Saudi-Iraqi foreign ministers hold talks to strengthen ties
    Similar News
    Next Story
    X