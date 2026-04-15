Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 April 2026 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 11:57 AM IST

    ഇന്തോനേഷ്യൻ ദേശീയ മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ച് സൗദി സാംസ്കാരിക മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ടു വി​ല​യി​രു​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ജ​ക്കാ​ർ​ത്ത​യി​ലെ​ത്തി​യ സൗ​ദി സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ബ​ദ്ർ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ

    മ്യൂ​സി​യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്​/​ജ​ക്കാ​ർ​ത്ത: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ സൗ​ദി സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ബ​ദ്ർ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ജ​ക്കാ​ർ​ത്ത​യി​ലെ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ഫ​ദ്‌​ലി സോ​ൺ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ പൈ​തൃ​ക ഏ​ജ​ൻ​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ന്ദി​ര അ​സ്​​റ്റി​യാ​ൻ​റി നൂ​ർ​ജാ​ദി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ പൈ​തൃ​ക ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​യം, തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. 1868ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ മ്യൂ​സി​യ​മാ​ണ്. ജ​ക്കാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​കേ​ന്ദ്രം ച​രി​ത്രം, പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ണം, ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്ത്രം, ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്രം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 1,60,000ത്തോ​ളം അ​പൂ​ർ​വ പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ മു​റ്റ​ത്തു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ആ​ന പ്ര​തി​മ​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ‘എ​ലി​ഫ​ൻ​റ്​ മ്യൂ​സി​യം’ എ​ന്നും ഇ​ത​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ണാ​മ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ബൃ​ഹ​ത്താ​യ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടു വി​ല​യി​രു​ത്തി. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national museumVisitssaudiiCulture Minister
    X