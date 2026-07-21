Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightലെബനാനിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 July 2026 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 9:33 AM IST

    ലെബനാനിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി സൗദി കിരീടാവകാശിയും ലെബനൻ പ്രസിഡൻറും

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദി പിന്തുണക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ജോസഫ് ഔൺ
    ലെബനാനിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി സൗദി കിരീടാവകാശിയും ലെബനൻ പ്രസിഡൻറും
    cancel
    camera_alt

    സൗദി കിരീടാവകാശിയും ലെബനൻ പ്രസിഡൻറും

    റിയാദ്: സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും ലെബനൻ പ്രസിഡൻറ് ജോസഫ് ഔണും തമ്മിൽ ടെലിഫോൺ ചർച്ച നടത്തി. ലെബനനിലെയും സമീപ മേഖലകളിലെയും നിലവിലെ സുരക്ഷാ-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് ഇരുനേതാക്കളും പ്രധാനമായും വിലയിരുത്തിയത്.

    മേഖലയിൽ സുരക്ഷയും സമാധാനവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന വിവിധ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ചയിൽ ഇരുപക്ഷവും സംസാരിച്ചു. ലെബനന് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യ നൽകിവരുന്ന ശക്തമായ പിന്തുണയ്ക്ക് പ്രസിഡൻറ് ജോസഫ് ഔൺ പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്താൻ സൗദി ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudiigulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Saudi Crown Prince and Lebanese President assess the situation in Lebanon
    Similar News
    Next Story
    X