ഓപ്പൺ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡ് സൗദിക്ക്

ഓപ്പൺ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡ് സൗദിക്ക്text_fields
റിയാദ്: ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര എക്സലൻസ് അവാർഡ് സൗദിക്ക് ലഭിച്ചു. ഇ-ലേണിങ് ദേശീയ കേന്ദ്രവുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദേശീയ ഓപ്പൺ വിദ്യാഭ്യാസ റിസോഴ്സസിനാണ് ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.
അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും തുറന്ന വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡ്. 16 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾ, 130 ലധികം ഗുണഭോക്തൃ സംഘടനകൾ, 67,000 ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.
വിദ്യാഭ്യാസ മികവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവേശനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിലും ജനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിലും ഭാവിയിലെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗദിയുടെ നിർണായക പങ്കിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ അവാർഡ്. ഇ-ലേണിങ്, ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലകളിൽ സൗദിയുടെ മുൻനിര സ്ഥാനത്തെയും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. യു.എസ്, കാനഡ, സ്പെയിൻ, ജർമ്മനി, മെക്സിക്കോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഈ മേഖലയിലെ നിരവധി വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഈ ദേശീയ നേട്ടം ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിധിയില്ലാത്ത പിന്തുണയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു വിപുലീകരണവുമാണിത്.
