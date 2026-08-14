Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹുർമുസ്​ കടലിടുക്കിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 5:27 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 5:29 PM IST

    ഹുർമുസ്​ കടലിടുക്കിൽ യു.എ.ഇ. കപ്പലുകൾക്കുനേരെ ആക്രമണം: ശക്തമായി അപലപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    സമുദ്രഗതാഗതത്തിനും ആഗോള ഊർജ്ജസുരക്ഷക്കും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണി
    news
    cancel

    റിയാദ്: ഹുർമുസ്​ കടലിടുക്കിൽ അബുദാബി നാഷനൽ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ (അഡ്നോക്) രണ്ട് വാണിജ്യ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്കുനേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ. അന്താരാഷ്​ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെയും വാണിജ്യ കപ്പലുകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തുന്ന ഇത്തരം കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

    തുടർച്ചയായ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ അന്തരീക്ഷം വഷളാക്കുന്ന ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സൃഷ്​ടിക്കുന്നതെന്ന് സൗദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് അന്താരാഷ്​ട്ര സമുദ്രഗതാഗതത്തി​െൻറ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണ ശൃംഖലക്കും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണ്. കൂടാതെ അന്താരാഷ്​ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെയും ലംഘനവുമാണിത്.

    ഹുർമുസ്​ കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും പരസ്പരം മാനിക്കണമെന്നും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ നടപടികളെയും ഭീഷണികളെയും അപലപിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയത്തോടുള്ള നഗ്നമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ സംഭവമെന്നും സൗദി വ്യക്തമാക്കി.

    ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നതി​െൻറ പൂർണ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാന് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സൗദി അറേബ്യ, നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്​ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനും ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേഖലയുടെ സുരക്ഷയും അന്താരാഷ്​ട്ര സമുദ്രഗതാഗതത്തി​െൻറ സുരക്ഷിതത്വവും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ സഹിക്കാനോ നിസ്സാരമായി കാണാനോ കഴിയില്ലെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    സഹോദര രാജ്യമായ യു.എ.ഇക്ക്​ പൂർണ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ച സൗദി അറേബ്യ, സ്വന്തം പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും വിഭവങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി യു.എ.ഇ കൈക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഹുർമുസ്​ കടലിടുക്കിൽ അഡ്നോകി​െൻറ രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി യു.എ.ഇ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായും യു.എ.ഇ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IranStrait of HormuzSaudi ArabiaUAE ships
    News Summary - Saudi Arabia strongly condemns attack on UAE ships in Strait of Hormuz
    Similar News
    Next Story
    X