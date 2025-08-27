Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഎ​ണ്ണ ഇ​ത​ര...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:07 AM IST

    എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ സൗ​ദി​ക്ക് 18 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച

    text_fields
    bookmark_border
    ക​യ​റ്റു​മ​തി മൂ​ല്യം 8,800 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി
    എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ സൗ​ദി​ക്ക് 18 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച
    cancel

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ (റീ-​എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ) 2025 ലെ ​ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 18 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി മൂ​ല്യം 8,800 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​തേ പാ​ദ​ത്തി​ലെ 7,400 കോ​ടി റി​യാ​ലി​നോ​ടാ​ണ് താ​ര​ത​മ്യം. 2025 ജൂ​ൺ മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ൾ (റീ-​എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ) 22.1 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും ക​ണ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് (ജി.​എ.​എ​സ്.​ടി.​എ.​എ​സ് ) തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ച​ര​ക്കു​വ്യാ​പാ​ര സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഇ​ത്. 2025ലെ ​ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ദേ​ശീ​യ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ൾ 5.6 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, റീ-​എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ 46.2 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    2025 ജൂ​ൺ മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ദേ​ശീ​യ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ൾ 8.4 ശ​ത​മാ​ന​വും റീ-​എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ 60.2 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. 2025 ജൂ​ണി​ൽ മൊ​ത്തം ച​ര​ക്കു ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ൾ 3.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​ണ്ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ൾ 2.5 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ മൊ​ത്തം ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ളി​ൽ എ​ണ്ണ​യു​ടെ വി​ഹി​തം 2024 ജൂ​ണി​ലെ 74.7 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 70.2 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

    2025 ജൂ​ണി​ൽ വ്യാ​പാ​ര ലാ​ഭാ​വ​ശി​ഷ്ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 10.6 ശ​ത​മാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടു. എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ളി​ൽ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ആ​ണ് മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക​ളി​ൽ മെ​ഷീ​നു​ക​ളും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. ചൈ​ന സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. 2025-ലെ ​ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ മൊ​ത്തം ച​ര​ക്കു ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​തേ പാ​ദ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 7.3 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം എ​ണ്ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ 15.8 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​വാ​ണ്.

    ഇ​തോ​ടെ മൊ​ത്തം ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ളി​ൽ എ​ണ്ണ​യു​ടെ വി​ഹി​തം 67.9 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​നൊ​പ്പം വ്യാ​പാ​ര ലാ​ഭാ​വ​ശി​ഷ്ടം 56.2 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​നു​പാ​തം 37.3 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടു. ജൂ​ണി​ലേ​തു​പോ​ലെ ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ലും രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും മെ​ഷീ​നു​ക​ളും യ​ഥാ​ക്ര​മം പ്ര​ധാ​ന ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യു​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യും ചൈ​ന സൗ​ദി​യു​ടെ മു​ഖ്യ വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tradeexportSaudi Arabianon-oil sector
    News Summary - Saudi Arabia sees growth in non-oil exports
    Similar News
    Next Story
    X