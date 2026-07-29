സൗദിയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും കൈകോർക്കുന്നു;ഇനി ഫോണിലൂടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെയും സൗദി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭിക്കും

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Posted Ondate_range 29 July 2026 5:23 PM IST
Updated Ondate_range 29 July 2026 5:23 PM IST
സൗദിയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും കൈകോർക്കുന്നു;ഇനി ഫോണിലൂടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെയും സൗദി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭിക്കുംtext_fields
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News Summary - Saudi and Uzbekistan join hands; Saudi doctors' services now available via phone and computer
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ‘സിഹ വെർച്വൽ ആശുപത്രി’യും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും തമ്മിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള മികച്ച ചികിത്സാ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഫഹദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ജലാജിലിെൻറ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
ആരോഗ്യരംഗത്ത് അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സൗദി കൈവരിച്ച വലിയ വിജയത്തിെൻറ തുടർച്ചയായാണ് ഈ പദ്ധതി. ' വിഷൻ 2030' വഴി രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള സൗദിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ പങ്കാളിത്തം വലിയ കരുത്താകും.
ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലാഭം?
- സൗദി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം നാട്ടിലിരുന്ന് ലഭിക്കും: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഇനി നാട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ സൗദിയിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശവും ചികിത്സയും രോഗനിർണയവും 24 മണിക്കൂറും ഓൺലൈനായി വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാകും.
- ഡോക്ടർമാർ തമ്മിൽ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാം: സൗദിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ കഴിവും അനുഭവസമ്പത്തും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും മറ്റ് മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർക്കും പഠിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഇത് വഴിതുറക്കുന്നു.
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