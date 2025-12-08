ഏകോപന സമിതി നേട്ടങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് സൗദി, ഖത്തർ നേതാക്കൾ

ഏകോപന സമിതി നേട്ടങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് സൗദി, ഖത്തർ നേതാക്കൾtext_fields
റിയാദ്: സൗദി-ഖത്തർ ഏകോപന സമിതിയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയും പ്രശംസിച്ചു. ഖത്തർ അമീറിെൻറ റിയാദ് സന്ദർശനത്തിന് ഒടുവിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണിത്. രാഷ്ട്രീയം, സുരക്ഷ, സൈനികം, ഊർജം, വ്യവസായം, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, നിക്ഷേപം, വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സംസ്കാരം, വിനോദസഞ്ചാരം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെ മുൻഗണനാമേഖലകളിൽ സംയുക്ത ഏകോപനത്തെ പിന്തുണക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടരേണ്ടതിെൻറ പ്രാധാന്യം അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തിയെയും ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിെൻറ വ്യാപ്തിയെയും ഇരുപക്ഷവും പ്രശംസിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ച കൈവരിച്ചു. 2024-ൽ 930.3 ദശലക്ഷം ഡോളറിലെത്തിയതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. വ്യാപാര വിനിമയം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യാപാരത്തിെൻറ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഉയർന്നുവരുന്ന ഏതൊരു വെല്ലുവിളിയെയും മറികടക്കുന്നതിനും ‘സൗദി വിഷൻ 2030’-െൻറയും ഖത്തറിെൻറ ‘നാഷനൽ വിഷൻ 2030’-െൻറയും ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ മുൻഗണനാ മേഖലകളിലെ ലഭ്യമായ അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംയുക്ത ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിെൻറ പ്രാധാന്യം അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
നിക്ഷേപ സഹകരണം
നിക്ഷേപങ്ങളും കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയുള്ള സുസ്ഥിരമായ ഉഭയകക്ഷി നിക്ഷേപ സഹകരണത്തെ ഇരുപക്ഷവും സ്വാഗതം ചെയ്തു. പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സന്ദർശനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിെൻറയും നിക്ഷേപ യോഗങ്ങളും ബിസിനസ് ഫോറങ്ങളും നടത്തേണ്ടതിെൻറയും പ്രാധാന്യവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണികളുടെ വിശ്വാസ്യതയും സ്ഥിരതയും വർധിപ്പിക്കേണ്ടതിെൻറ പ്രാധാന്യവും ആഗോള വിപണികളിലെ എല്ലാ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെയും വിതരണത്തിെൻറ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിെൻറ ആവശ്യകതയും അവർ പറഞ്ഞു. ഊർജ്ജ വിതരണ ശൃംഖലകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും നിലനിർത്തുന്നതിലും തങ്ങളുടെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിെൻറയും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധിയാക്കുന്നതിന് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിെൻറയും പ്രാധാന്യവും അവർ പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളിലും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും കാലാവസ്ഥാ നയങ്ങളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിെൻറ ആവശ്യകതയെയും ഈ നയങ്ങൾ സ്രോതസ്സുകളേക്കാൾ ഉദ്വമനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിെൻറയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അവർ ധാരണയായി.
സഹകരിക്കേണ്ട മേഖലകൾ
ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും നവീകരണവും, വ്യവസായവും ഖനനവും, വ്യാവസായിക സംയോജനത്തിനായുള്ള സംയുക്ത ശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ, യുവജന, കായിക, സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും, വിദ്യാഭ്യാസം, സംയുക്തവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ അക്കാദമിക് പരിപാടികൾ വികസിപ്പിക്കൽ, മാധ്യമ ഉള്ളടക്കത്തിെൻറ വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിക്കൽ, സംയുക്ത മാധ്യമ നിർമാണം, ഇരു രാജ്യങ്ങളും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന പരിപാടികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മാധ്യമ കവറേജ്, സൈബർ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിെൻറ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുപക്ഷവും യോജിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇരുപക്ഷവും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
റിയാദിനെയും ദോഹയെയും ദമ്മാം, ഹുഫൂഫ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിവേഗ ഇലക്ട്രിക് റെയിൽ ലിങ്കിനായുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിനെ ഇരുപക്ഷവും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംഭാവന നൽകുന്നതുമായ ഒരു പ്രധാന തന്ത്രപരമായ സംരംഭമാണിതെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റെയിൽ ഗതാഗതം, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹനം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, മാധ്യമങ്ങൾ, ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത മേഖലയിലെ സഹകരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ സന്ദർശന വേളയിൽ നിരവധി കരാറുകളിലും ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഒപ്പുവെച്ചതിനെ ഇരുപക്ഷവും സ്വാഗതം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനും തുടർച്ചയായ ഏകോപനത്തിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇരുപക്ഷവും ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു.
