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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 4:11 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 4:11 PM IST

    മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തി സൗദി-ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ

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    മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തി സൗദി-ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ
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    റിയാദ്: സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ബിൻ അബ്​ദുള്ളയുമായി ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുൽ റഹ്​മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി. ഇന്ന് (ബുധനാഴ്ച)യായിരുന്നു ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള നിർണായക ഫോൺ സംഭാഷണം നടന്നത്.

    ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിരന്തരമായ ഏകോപനത്തി​െൻറയും ആലോചനകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളും നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങളും ഇരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരും വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്തു. പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തമായി തുടരുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായാണ് ഈ ആശയവിനിമയം.

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    TAGS:foreign ministersDevelopmentssaudiiregionQatari
    News Summary - Saudi and Qatari foreign ministers discuss latest developments in the region
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