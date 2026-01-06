Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹദർ മൗത്തിൽ സൗദി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 1:54 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 1:54 PM IST

    ഹദർ മൗത്തിൽ സൗദി സഹായവിതരണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹദർ മൗത്തിൽ സൗദി സഹായവിതരണം
    cancel
    camera_alt

    യ​മ​നി​ലെ ഹ​ദ​ർ മൗ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​വ​സ്​​തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ട്ര​ക്കു​ക​ൾ

    നീ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: യ​മ​നി​ലെ ഹ​ദ​ർ മൗ​ത്തി​ൽ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി യ​മ​നി​ലെ സ​ഖ്യ​സേ​ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ​മാ​ലി​കി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​കെ​യു​ള്ള 70 ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 20 എ​ണ്ണം ഇ​തി​ന​കം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 1,474 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പാ​ർ​പ്പി​ട സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​വ ഹ​ദ​ർ മൗ​ത്തി​ലെ ഏ​ക​ദേ​ശം 9,961 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് ​കേ​ന്ദ്രം 1400 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം ഭാ​ര​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ കി​റ്റു​ക​ൾ, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ബാ​ഗു​ക​ൾ, ടെ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് 70 ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ അ​ൽ വാ​ദി​യ അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി യ​മ​നി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യം, ശു​ചി​ത്വം, ജ​ലം, കൃ​ഷി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി എ​ല്ലാ യ​മ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സ​ഹാ​യം കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കേ​ന്ദ്രം വ​ഴി യ​മ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക്​ സൗ​ദി ന​ൽ​കു​ന്ന ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ, മാ​നു​ഷി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newssaudiigulf
    News Summary - Saudi aid distribution in Hadar Mouth
    Similar News
    Next Story
    X