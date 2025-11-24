Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 9:49 AM IST

    2030ൽ ​റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സ്, സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ്​ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വും​ മു​ഖ്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന -സൗ​ദി വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി

    2030ൽ ​റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സ്, സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ്​ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വും​ മു​ഖ്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന -സൗ​ദി വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി
    റി​യാ​ദി​ൽ യു.​എ​ൻ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വി​ക​സ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വ്യ​വ​സാ​യ,

    ധാ​തു​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി ബ​ന്ദ​ർ ഖു​റൈ​ഫ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ്, ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ, ഊ​ർ​ജ സം​ഭ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കാ​കും മു​ഖ്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും വ്യ​വ​സാ​യ, ധാ​തു​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി ബ​ന്ദ​ർ ഖു​റൈ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദി​ൽ യു.​എ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യി​ക വി​ക​സ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. 2035 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 30,000 ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​രു വ്യ​വ​സാ​യി​ക അ​ടി​ത്ത​റ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്.

    എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും 30,000 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​ഥ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​പ്പോ​ൾ. കെ​മി​ക്ക​ൽ, ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 800ല​ധി​കം വ്യ​വ​സാ​യി​ക അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ൻ​കി​ട നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ വ്യ​വ​സാ​യി​ക വി​ക​സ​ന സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി ഇ​തി​ന്​ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ്ത്രീ​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന ന​യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദേ​ശീ​യ എ​ണ്ണ, ധാ​തു​ക്ക​ൾ, വാ​ത​കം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ദേ​ശീ​യ വ്യ​വ​സാ​യ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും ആ​ഗോ​ള വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

