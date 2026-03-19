    Posted On
    date_range 19 March 2026 8:58 PM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 8:58 PM IST

    ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഇറാന്‍റെ കടന്നുകയറ്റം: റിയാദ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മുസ്​ലിം വേൾഡ് ലീഗ്

    റിയാദ്​: ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) രാജ്യങ്ങൾ, ജോർദാൻ, അസർബൈജാൻ, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച്​ റിയാദിൽ നടന്ന അറബ്-ഇസ്‌ലാമിക വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മീറ്റിങ്ങിനെ മുസ്​ലിം വേൾഡ് ലീഗ് പൂർണമായി പിന്തുണച്ചു.

    സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയെ ഹൃദയപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി മുസ്​ലിം വേൾഡ് ലീഗ് അറിയിച്ചു.

    മുസ്​ലിം വേൾഡ് ലീഗ് സെക്രട്ടറി ജനറലും മുസ്​ലിം ഉലമ കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ്​ ഡോ. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുൽ കരീം അൽ ഈസ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജനവാസ മേഖലകൾക്കും സിവിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾക്കും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന നഗ്​നമായ ആക്രമണങ്ങൾ എല്ലാ മതപരമായ മൂല്യങ്ങളുടെയും അന്താരാഷ്​ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    മേഖലയിലെ സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും തകർക്കുന്ന ഇറാ​െൻറ ഇത്തരം ആക്രമണാത്മക നടപടികൾക്കെതിരെ അന്താരാഷ്​ട്ര സമൂഹം ശക്തമായി രംഗത്തുവരണമെന്ന് ശൈഖ് അൽ ഈസ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പാസാക്കിയ 2817-ാം നമ്പർ പ്രമേയം നടപ്പാക്കാൻ ഇറാനെ നിർബന്ധിക്കണമെന്നും അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുന്ന നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ തടയണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    TAGS:Iranmiddle eastSaudi Arabia
    News Summary - Riyadh’s joint statement welcomed by the Muslim World League
