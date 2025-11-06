Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:22 AM IST

    ​റിയാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ​റിയാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    റി​ജോ​ഷ് ക​ട​ലു​ണ്ടി (പ്ര​സി.), അ​ന​സ് വ​ള്ളി​കു​ന്നം (സെ​ക്ര.), സോ​ണി ജോ​സ​ഫ് (ട്ര​ഷ.)

    റി​യാ​ദ്: ക​ലാ​കാ​യി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യാ​യ റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് 2025, 26 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷ​ഫീ​ഖ് പാ​റ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച 12ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ലി ആ​ലു​വ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി കാ​യം​കു​ളം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന​സ് വ​ള്ളി​കു​ന്നം വ​ര​വു​ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    റി​ജോ​ഷ് ക​ട​ലു​ണ്ടി (പ്ര​സി.), അ​ന​സ് വ​ള്ളി​കു​ന്നം (സെ​ക്ര.), സോ​ണി ജോ​സ​ഫ് (ട്ര​ഷ.), അ​ലി ആ​ലു​വ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ഷൈ​ജു പ​ച്ച (ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ഡൊ​മി​നി​ക് സാ​വി​യോ, ന​വാ​സ് ഒ​പ്പീ​സ്, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ, ഷ​ഫീ​ഖ് പാ​റ​യി​ൽ (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ), സ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, ഹ​രി കാ​യം​കു​ളം (വൈ. ​പ്ര​സി.), എ​ൽ​ദോ വ​യ​നാ​ട്, ന​സീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം (ജോ. ​സെ​ക്ര.), പ്ര​ദീ​പ് കി​ച്ചു (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), സി​ജു ബ​ഷീ​ർ, ജോ​സ് ക​ട​മ്പ​നാ​ട് (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം), സ​ജീ​ർ സ​മ​ദ്, നി​സ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി​ൽ (ആ​ർ​ട്സ്), നൗ​ഷാ​ദ് പ​ള്ള​ത്ത്, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് (സ്പോ​ർ​ട്സ്), ലു​ബൈ​ബ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി (പി.​ആ​ർ.​ഒ), പി.​വി. വ​രു​ൺ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ തം​ബു​രു (ഐ.​ടി), സു​നി​ൽ ബാ​ബു എ​ട​വ​ണ്ണ, സാ​ജി​ദ് നൂ​റ​നാ​ട് (മീ​ഡി​യ), സു​ൽ​ഫി കൊ​ച്ചു, ഷ​മീ​ർ ക​ല്ലി​ങ്ക​ൽ (ചെ​ണ്ട) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ലി ആ​ലു​വ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ന​വാ​സ് ഒ​പ്പീ​സ്, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ഡൊ​മി​നി​ക് സാ​വി​യോ, നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഹ​രി കാ​യം​കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ന​സ് വ​ള്ളി​കു​ന്നം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. 46 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യും നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു.

