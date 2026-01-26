Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറി​യാ​ദ് സ​ല​ഫി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 9:08 AM IST

    റി​യാ​ദ് സ​ല​ഫി മ​ദ്റ​സ ആ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്​​റ്റ്​ ‘മെ​ഹ്ഫി​ൽ 2K26’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    റി​യാ​ദ് സ​ല​ഫി മ​ദ്റ​സ ആ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്​​റ്റ്​ ‘മെ​ഹ്ഫി​ൽ 2K26’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദ് സ​ല​ഫി മ​ദ്റ​സ ആ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്​​റ്റ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദ് സ​ല​ഫി മ​ദ്റ​സ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്​​റ്റ്​ ‘മെ​ഹ്ഫി​ൽ 2K26’ ഈ ​വ​രു​ന്ന വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മൂ​ന്ന​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ബ​ത്ഹ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ, ചെ​റി​യൊ​രു ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ക​ലാ​മേ​ള​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ‘തൗ​ഹീ​ദി വി​ളം​ബ​രം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട്​ മു​ത​ൽ പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ വാ​ഗ്മി ഉ​നൈ​സ് പാ​പി​നി​ശ്ശേ​രി ‘ന​മ്മു​ടെ മ​ക്ക​ൾ, നാം ​അ​റി​യേ​ണ്ട​ത്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    കേ​ര​ള ന​ദ്‌​വ​ത്തു​ൽ മു​ജാ​ഹി​ദീ​ൻ മ​ദ്ര​സ പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും. മു​ന്നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് മെ​ഹ്ഫി​ലി​െൻറ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. വ​ട്ട​പ്പാ​ട്ട്, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, ഒ​പ്പ​ന, സൗ​ദി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, ടേ​ബി​ൾ കൊ​ളോ​ക്കി​യം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ 1992-ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​ല​ഫി​മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​തി​ന​കം 5,000-ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് റൂം ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ എ​ൽ.​കെ.​ജി മു​ത​ൽ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യും, കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത​പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് സ്വ​ലാ​ഹി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം ബു​സ്താ​നി, സ​ല​ഫി മ​ദ്ര​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അം​ജ​ദ് അ​ൻ​വാ​രി, മ​ദ്ര​സ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്​​ദു വ​ഹാ​ബ് പാ​ല​ത്തി​ങ്ക​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ കു​നി​യി​ൽ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മ​ഹ്റൂ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഫ​ൽ കു​നി​യി​ൽ, മെ​ഹ്ഫി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, സ്​​റ്റാ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​സി​ൽ പു​ളി​ക്ക​ൽ, നി​സാ​ർ അ​രീ​ക്കോ​ട്, സി​ബ്ഗ​ത്തു​ല്ല തെ​യ്യാ​ല, അ​സീ​ൽ പു​ളി​ക്ക​ൽ, വാ​ജി​ദ് ചെ​റു​മു​ക്ക്, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മ​മ്പു​റം, വാ​ജി​ദ് ക​രി​പ്പൂ​ർ, മു​ജീ​ബ് ഒ​താ​യി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudiigulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Riyadh Salafi Madrasa Art Fest ‘Mehfil 2K26’ on Friday
    Similar News
    Next Story
    X