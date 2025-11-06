Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Nov 2025 8:16 AM IST
    date_range 6 Nov 2025 8:16 AM IST

    റി​യാ​ദ് മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ജേ​ണ​ലി​സം ട്രെ​യി​നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ് മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ജേ​ണ​ലി​സം ട്രെ​യി​നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ് മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ജേ​ണ​ലി​സം ട്രെ​യി​നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം ക്ലി​ക് ഇ​ൻ​റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സി​ഇ​ഒ സ​ഈ​ദ് അ​ല​വി ഉ​ത്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന ജേ​ര്‍ണ​ലി​സം ആ​ൻ​ഡ്​ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ മീ​ഡി​യ ട്രൈ​നി​ങ്​ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ബ​ത്ഹ ഡി ​പാ​ല​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ത്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് ക്ലി​ക് ഇ​ൻ​റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സി​ഇ​ഒ സ​ഈ​ദ് അ​ല​വി ഉ​ത്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നി​ർ​മി​ത വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ വ​സ്ത​വം ക​ണ്ടെ​ത്തി ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം മൂ​ല്യാ​ധി​ഷ്​​ടി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഹീ​മി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തും ഒ​ടു​വി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യാ​ൻ ലോ​ക മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ലും റി​യാ​ദി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് ചെ​റു​ത​ല്ലെ​ന്നും ച​ട​ങ്ങി​ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും മീ​ഡി​യ ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വേ​ങ്ങാ​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ വി.​ജെ. ന​സ്‌​റു​ദ്ദീ​ന്‍ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ന​വാ​സ് റ​ഷീ​ദ്, സു​ലൈ​മാ​ന്‍ ഊ​ര​കം, മൈ​മൂ​ന അ​ബ്ബാ​സ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബു​ഹാ​ന്‍, അ​മീ​ര്‍ ഖാ​ന്‍, നൗ​ഫി​ന സാ​ബു, റ​ഹ്​​മാ​ന്‍ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി, ജ​ലീ​ല്‍ ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഷ​കീ​ബ് കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ, നാ​ദി​ര്‍ഷ റ​ഹ്​​മാ​ന്‍, ബി. ​പ്ര​ദീ​പ്, ഷ​ജ്‌​ന സു​ബ്ഹാ​ന്‍, വി.​കെ.​കെ. അ​ബ്ബാ​സ്, അ​ഡ്വ. എ​ൻ.​പി. ജ​മാ​ല്‍, അ​ഡ്വ. എ​ല്‍.​കെ. അ​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ന്‍ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ന്‍ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മു​ജീ​ബ് ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Riyadh Media Forum launches journalism training program
