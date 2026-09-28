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റിയാദ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസുകൾ ഇന്ന് മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുംtext_fields
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News Summary - IISR Reopens For Offline Classes
റിയാദ്: റിയാദ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നേരിട്ടുള്ള (ഓഫ്ലൈൻ) ക്ലാസുകൾ ഇന്ന് മുതൽ (സെപ്റ്റംബർ 28, തിങ്കൾ) പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സൗദി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടി.
എല്ലാ ക്ലാസുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാളെ മുതൽ പതിവുപോലെ സ്കൂളിൽ നേരിട്ടെത്തി പഠനം നടത്താവുന്നതാണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ (ഇന്ററിം) മൈമൂന അബ്ബാസ് പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഇത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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