Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദ് ഇന്ത്യന്‍...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 11:11 AM IST

    റിയാദ് ഇന്ത്യന്‍ അസോസിയേഷന്‍ ആര്‍ട്ട് ഫെസ്റ്റും കുടുംബസംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാദ് ഇന്ത്യന്‍ അസോസിയേഷന്‍ ആര്‍ട്ട് ഫെസ്റ്റും കുടുംബസംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel

    റിയാദ്: റിയാദ് ഇന്ത്യന്‍ അസോസിയേഷന്‍ (റിയ) ‘ആര്‍ട്ട് ഫെസ്റ്റ്’ എന്ന ബാനറില്‍ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. റിയാദ് മലസിലെ അല്‍മാസ് ഹാളില്‍ നടന്ന പരിപാടി പ്രസിഡൻറ് ബിജു ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കലാ സാംസ്‌കാരിക വിഭാഗം കണ്‍വീനര്‍ അരുള്‍ നടരാജന്‍ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. സെക്രട്ടറി ഇസക്കി, ട്രഷറര്‍ മഹേഷ് മുരളീധരന്‍ എന്നിവര്‍ ആശംസകൾ നേർന്നു. മണികണ്ഠന്‍ നാഗനാഥന്‍, പുണ്യ അനീഷ് എന്നിവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കുട്ടികളുടെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെയും വിവിധങ്ങളായ കലാപരിപാടികള്‍ അരങ്ങേറി. മുന്‍ പ്രസിഡൻറുമാരായ ഉമർകുട്ടി, മാധവന്‍ സുന്ദര്‍ രാജ്, ബിനു ധര്‍മരാജന്‍, ഡെന്നി ഇമ്മട്ടി, ജോണ്‍ ക്ലീറ്റസ്, ഇബ്രാഹിം സുബ്ഹാന്‍ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.

    ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അര്‍ഹത നേടി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അംഗങ്ങളുടെ മക്കളായ ബൊണ ബിജു, റുക്ഷാറ മണികണ്ഠന്‍, റയ്ന ജോണ്‍, മുനിബ ഷെസാന്‍, മെല്‍വിന്‍ സിജു മാത്യൂസ് എന്നിവര്‍ക്കുള്ള റിയയുടെ എജുക്കേഷന്‍ പുരസ്‌കാര വിതരണമായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം. സെന്‍ട്രല്‍ ഭാരവാഹികളായ ബിജു ജോസഫ്, മഹേഷ് മുരളീധരന്‍, വിവേക്, സന്ദീപ്, മുത്തുക്കണ്ണന്‍, സൂരജ് വത്സല, അരുള്‍ നടരാജന്‍, പീറ്റര്‍ രാജ്, യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികളായ അനീഷ്, സൂരജ് പിള്ള, ശരത് കുമാര്‍, ബെഞ്ചി, മുതിര്‍ന്ന അംഗങ്ങളായ ടി.എന്‍.ആര്‍. നായര്‍, വിവേക്, സന്ദീപ്, നിഖില്‍, രാഗേന്ദു എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സമ്മാന വിതരണം നിര്‍വഹിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudiigulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Riyadh Indian Association organized an art fest and family get-together
    Similar News
    Next Story
    X