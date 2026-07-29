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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 July 2026 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 8:05 AM IST

    റിയാദ് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപർമാർക്കറ്റിൽ വമ്പൻ പ്രമോഷൻ: മൂന്ന് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ജെറ്റൂർ കാറുകൾ സമ്മാനം

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    https://www.madhyamam.com/tags/Grand Hypermarket
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    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​മ്പി​ച്ച കാ​ർ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മൂ​ന്ന് ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ‘ജെ​റ്റൂ​ർ’ കാ​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​നാ​ണ് റി​യാ​ദി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജൂ​ലൈ 29 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25 വ​രെ​യാ​ണ് ഈ ​മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​െൻറ മ​ൻ​സൂ​റ, സു​വൈ​ദി, ബ​ത്​​ഹ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് എ​ന്നീ ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഈ ​ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഷോ​പ്പി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന് ​രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന്​ മ​ൻ​സൂ​റ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വ​ച്ച് ന​ട​ക്കും.

    മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഈ ​സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം പ​ര​മാ​വ​ധി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെൻറ്​ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

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    TAGS:Riyadhwinnersgrand hypermarketcar
    News Summary - റിയാദ് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപർമാർക്കറ്റിൽ വമ്പൻ പ്രമോഷൻ: മൂന്ന് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ജെറ്റൂർ കാറുകൾ സമ്മാനം
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