Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    30 Nov 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    30 Nov 2025 9:04 AM IST

    റി​ഫ മെ​ഗാ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ഫോ​ർ സ​മാ​പി​ച്ചു

    റി​ഫ മെ​ഗാ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ഫോ​ർ സ​മാ​പി​ച്ചു
    റി​ഫ മെ​ഗാ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ഫോ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ റി​യാ​ദ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ബ​ഷീ​ർ തൃ​ത്താ​ല എ​വ​ർ​റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഇ​ല​വ​ൻ

    റി​യാ​ദ്: 32 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച റ​യാ​ൻ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്ലി​നി​ക്​ ‘​റി​ഫ മെ​ഗാ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ഫോ​ർ’ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഇ​ല​വ​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി റി​യാ​ദ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. ഫൈ​ന​ലി​െൻറ 17, 23 മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഹാ​രി​സ്, നി​ഷാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ടി​യ ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ റി​ഫ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും റി​യാ​ദി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ബ​ഷീ​ർ തൃ​ത്താ​ല​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള എ​വ​ർ​റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് റി​യാ​ദ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സി​നെ അ​ർ​ഹ​രാ​ക്കി​യ​ത്.

    റി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബ​ഷീ​ർ ചേ​ലേ​മ്പ്ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഇ​ല​വ​നു​ള്ള റ​ണ്ണ​ർ അ​പ് ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ മ​മ്പാ​ട് ന​ൽ​കി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ന​ല്ല പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചാ​ണ് റി​യാ​ദ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സി​െൻറ ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശം. സെ​മി​യി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സോ​ക്ക​റി​നെ ക​ളി​യി​ലും ടൈ ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലും സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ച് ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​െൻറ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ടോ​സി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള ഇ​ല​വ​നെ 2-1ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഇ​ല​വ​ൻ ക​ലാ​ശ​ക്ക​ളി​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടി​യ​ത്. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ടീ​മു​ക​ളെ റി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബ​ഷീ​ർ ചേ​ലേ​മ്പ്ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​ഫു ക​രു​ളാ​യി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബ​ഷീ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ, ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ മ​മ്പാ​ട്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ദി​ൽ, നാ​സ​ർ മാ​വൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ്, കു​ട്ട​ൻ ബാ​ബു, ഉ​മ​ർ അ​മാ​ന​ത്ത്, ജു​നൈ​ദ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടി​ഞ്ഞി (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം), ഫ​ഹ​ദ് (റ​ബീ​ഹ് കോ​ർ​ണ​ർ), ജ​സീ​ൽ (റ​യാ​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നൗ​ഷാ​ദ് ച​ക്കാ​ല ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് റോ​ഡി​ലെ ഇ​സ്‌​കാ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നോ​ക്കൗ​ട്ട് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി ഹാ​രി​സ് (റി​യാ​ദ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ്) തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ബെ​സ്​​റ്റ്​ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ സ​ഫ്‌​വാ​ൻ (റി​യാ​ദ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ്), ബെ​സ്​​റ്റ്​ കീ​പ്പ​ർ ഷ​ഹ​ബാ​സ്, ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ അ​ക്കു​ൽ റി​സ്​​വാ​ൻ (യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഇ​ല​വ​ൻ), ബെ​സ്​​റ്റ്​ പ്ലെ​യ​ർ ഷാ​ഫി (റി​യാ​ദ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ്), ഫെ​യ​ർ പ്ലേ ​ടീം അ​ൽ സാ​ദ് എ​ഫ്.​സി​യും ബ​ഹു​മ​തി​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​ബൂ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് (യ​മ​ൻ), നി​സാ​ർ, ആ​സി​ഫ്, ആ​ബി​ദ്, ഫെ​സ്ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന റി​ഫ മെ​ഗാ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ഫോ​ർ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് പ​രി​സ​മാ​പ്‌​തി​യാ​യി.

