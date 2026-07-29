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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 July 2026 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 9:11 AM IST

    32 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്; മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന് കേ​ളി​യു​ടെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

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    32 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്; മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന് കേ​ളി​യു​ടെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
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    റി​യാ​ദ്​: 32 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സു​ലൈ ഏ​രി​യ ബാ​ബ്‌​തൈ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന് ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഹാ​ഷിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​ലൈ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ർ​ജ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ടി.​വി. അ​ബ്​​ദു​ൽ നാ​സ​ർ, സ​ത്യ പ്ര​മോ​ദ്, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, സു​നി​ൽ, ഏ​രി​യ ജോ​യി​ൻ​റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ത്യ​നാ​ഥ് ബാ​ന​ർ​ജി, വി​നോ​ദ്, സ​ൻ​സീ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം, ബാ​ബ്‌​തൈ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗം സ​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​ടു​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ റി​യാ​ദി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ വി​ല്ലാ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് സു​ലൈ ഏ​രി​യ​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:kelisaudiiback to homegulfexile
    News Summary - 32 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്; മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന് കേ​ളി​യു​ടെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
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