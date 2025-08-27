Begin typing your search above and press return to search.
    27 Aug 2025 10:16 AM IST
    27 Aug 2025 10:21 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ 1,200 വ​ലി​യ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ൾ; 84,500ൽ അധി​കം ക​ട​ൽ​പ്പക്ഷി​ക​ൾ

    പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ 39 പ്ര​ധാ​ന ദേ​ശാ​ട​ന, പ്ര​ജ​ന​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു
    നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് സ​മു​ദ്ര​പ​ഠ​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ൽ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്തി​നും അ​വ​യു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് (എ​ൻ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ). അ​ന്യംനി​ന്നു പോ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ സ​മു​ദ്ര ജീ​വി​ക​ളെ​യും ക​ട​ൽ പ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യൊ​രു​ക്കി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് അ​തോ​റി​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം സൗ​ദി​യി​ലെ സ​മു​ദ്ര​ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ഠ​ന​ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും 'ഫീ​ൽ​ഡ് മോ​ണി​റ്റ​റിം​ഗ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി' നും ​തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. 1200 ൽ ​അ​ധി​കം വ​ലി​യ സ​മു​ദ്ര ജീ​വി​ക​ളും 84,000 ൽ ​അ​ധി​കം ക​ട​ൽ​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​യി എ​ൻ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ക​ട​ൽ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ട​ൽ​പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും എ​ൻ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ കേ​ന്ദ്ര ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.


    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ തീ​ര​ത്ത് 50,300 ൽ ​അ​ധി​കം പ​ക്ഷി​ക​ളും ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ന്റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ തീ​ര​ത്ത് 63 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള 34,100 ൽ ​അ​ധി​കം പ​ക്ഷി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 84,500 ൽ ​അ​ധി​കം ക​ട​ൽ​പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ചി​ല അ​പൂ​ർ​വ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ 39 പ്ര​ധാ​ന ദേ​ശാ​ട​ന, പ്ര​ജ​ന​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​വ​യി​ൽ അ​ഞ്ചു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സം​ര​ക്ഷി​ത തീ​ര​ദേ​ശ, സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യി ബോ​ർ​ഡ് ലൈ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണി​ത്.


    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 159 എ​ണ്ണ​വും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 1,000 ത്തി​ല​ധി​ക​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1,200 ല​ധി​കം വ​ലി​യ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​മു​ദ്ര ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യെ ഇ​ത് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യോ​ജി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നാ​യി വേ​ണ്ട ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ഇ​ക്കോ​ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ൻ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.


    പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ട വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് .സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മു​ദ്ര, തീ​ര​ദേ​ശ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് 'ഫീ​ൽ​ഡ് മോ​ണി​റ്റ​റിം​ഗ് പ്രോ​ഗ്രാം' പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​ത്.

