Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 9:58 AM IST

    റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ 10 കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞു

    റി​യാ​ദ്: 2024 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 10 കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് ഒ​ല​യ റോ​ഡ് ബ്ലൂ ​ലൈ​നി​ലാ​ണ്. ഈ ​ലൈ​നി​ൽ മൊ​ത്തം 4.65 കോ​ടി പേ​ർ യാ​ത്ര ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് 1.7 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല റോ​ഡി​ലെ റെ​ഡ് ലൈ​നും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് 1.2 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി മ​ദീ​ന റോ​ഡ് ഓ​റ​ഞ്ച് ലൈ​നു​മാ​ണ്. മ​റ്റു മൂ​ന്നു ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ​യും മൊ​ത്തം ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 2.45 കോ​ടി​യാ​ണ്. ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​തി​വ് നി​ര​ക്ക് 99.78 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ക​വി​ഞ്ഞു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ഖ​സ​ർ അ​ൽ​ഹു​കം, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ, എ​സ്‌.​ടി.​സി പ്ര​ധാ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ. നി​ര​വ​ധി റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ ലൈ​നു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​യ ഇ​വ മൊ​ത്തം ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ 29 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദ് സി​റ്റി​യി​ൽ റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ വി​ശാ​ല​മാ​യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ ശൃം​ഖ​ല​യും അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വീ​ട് വി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​ന്ന നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ അ​ന്തി​മ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഈ ​സം​യോ​ജി​ത സം​വി​ധാ​നം ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    X