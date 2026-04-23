    date_range 23 April 2026 9:21 AM IST
    date_range 23 April 2026 9:21 AM IST

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച് റാ​ഹ​ത്ത് പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മം

    പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി​യും ച​രി​ത്ര​വും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം
    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച് റാ​ഹ​ത്ത് പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മം
    മക്ക: പ്രകൃതിരമണീയതയും ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും ഒത്തുചേരുന്ന മക്കയിലെ റാഹത്ത് പൈതൃക ഗ്രാമം സന്ദർശകരുടെ ഇഷ്ടതാവളമാകുന്നു.

    മക്ക നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 130 കിലോമീറ്റർ മാറി വടക്കുകിഴക്ക് മേഖലയിലാണ് ഹരിതാഭമായ ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പർവതനിരകളും സമൃദ്ധമായ ഈന്തപ്പനത്തോപ്പുകളും ഒഴുകുന്ന ജലാശയങ്ങളും ഇവിടത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്. സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രകൃതിദത്തമായ പൈതൃകം തേടിയെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിടമായി റാഹത്ത് ഗ്രാമം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പൗരാണിക കാലം മുതൽ തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട നീരുറവകളുടെ ചരിത്രകഥകൾ പ്രദേശത്തിെൻറ സാംസ്കാരിക മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

    കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലസേചനത്തിനായി ഇന്നും ഇവിടത്തെ ഉറവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, ഇത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് പ്രകൃതിയുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

    ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള പ്രദേശമാണിത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വത മേഖലകളിലൊന്നായ 'ഹരത്ത് റാഹത്ത്' ലാവാ ഫീൽഡിനുള്ളിലാണ് ഈ ഗ്രാമം ഉൾപ്പെടുന്നത്. 300 കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ മേഖലയിൽ പൗരാണിക കാലത്തെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദൃശ്യമാണ്. ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണും ഇടതൂർന്ന പച്ചപ്പും ഇവിടത്തെ സമ്പന്നമായ കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്നു.

    ഏകദേശം 40,000-ത്തിലധികം ഈന്തപ്പനകളാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത്. സന്ദർശകർക്ക് ഇവ ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം നടപ്പാതകളും വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    വിഷൻ 2030െൻറ ഭാഗമായി ആഭ്യന്തര ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അധികൃതർ റാഹത്ത് ഗ്രാമത്തിന് നൽകുന്നത്. ഇതിെൻറ ഭാഗമായി സന്ദർശകർക്ക് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയ മികച്ച യാത്രാനുഭവം നൽകുന്നതിനായുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

    ചരിത്രപരമായ പൈതൃക ശേഷിപ്പുകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ, വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബൃഹത്തായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രദേശത്ത് നടന്നുവരുന്നത്.

    News Summary - Rahat Heritage Village Attracts Visitors
