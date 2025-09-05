Begin typing your search above and press return to search.
    ദോ​ഹ​യി​ൽനി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് റെ​ഡ് സീ​യി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ; എ​യ​ർ​വേ​സ്‌ വി​മാ​ന​സ​ർ​വി​സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്ന് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വും. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്ര​ദം
    ദോ​ഹ​യി​ൽനി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് റെ​ഡ് സീ​യി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ; എ​യ​ർ​വേ​സ്‌ വി​മാ​ന​സ​ർ​വി​സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ
    ജി​ദ്ദ: ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ത​ബൂ​ക്കി​ന​ടു​ത്ത് റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്‌ വി​മാ​ന​സ​ർ​വി​സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​ത് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 90 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യും.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും സൗ​ദി​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​മെ​ല്ലാം ചെ​ങ്ക​ട​ൽ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്‌ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്ന് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തും.

    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ആ​ഡം​ബ​ര​ത്തി​നും സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കു​മു​ള്ള ഒ​രു ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി റെ​ഡ് സീ​യെ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വ​പ്പാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ദി ​റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ജോ​ൺ പ​ഗാ​നോ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കൂ​ടു​ത​ൽ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, മ​റ്റു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​വി​ധാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ റെ​ഡ് സീ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തെ ന​മ്മു​ടെ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പാ​ല​മാ​യും, ന​മ്മു​ടെ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഡം​ബ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും സു​സ്ഥി​ര ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തു​ല്യ​മാ​യ മാ​തൃ​ക​യി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യും വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പു​തി​യ സ​ർ​വി​സി​ലൂ​ടെ ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​വി​ശേ​ഷ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്‌​സ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ഗ്രൂ​പ് ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ബ​ദ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​മീ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    2023 ലാ​ണ് റെ​ഡ് സീ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഊ​ർ​ജ സം​ഭ​ര​ണ ​​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ 7,60,000ത്തി​ല​ധി​കം സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന റെ​ഡ് സീ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം (ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​ഐ) പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ​ത്താ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ഒ​രു സ്തം​ഭ​മാ​ണ് റെ​ഡ് സീ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം.

