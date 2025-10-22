Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 12:18 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 12:18 AM IST

    റെഡ് സീയിലേക്ക് ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ്‌ വിമാന സർവിസ് ആരംഭിച്ചു

    റെഡ് സീയിലേക്ക് ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ്‌ വിമാന സർവിസ് ആരംഭിച്ചു
    ദോഹ: ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽനി​ന്നും ത​ബൂ​ക്കി​ന​ടു​ത്ത് റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന​ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്‌. ​അബഹ, അൽ ഉല, ദമ്മാം, ജിദ്ദ, മദീന, നിയോം, റിയാദ്, തബൂക്ക്, ത്വാഇഫ്, യാൻബു എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർവിസുകൾക്ക് ശേഷം ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് സർവിസ് നടത്തുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലെ 12ാമത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണിത്.

    വ്യോമയാന ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഖത്തർ എയർവേയ്‌സിന്റെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതൽ കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എയർലൈനിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണിത്. ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ദോഹ വഴി റെഡ് സീ ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ടിലെത്താം.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും സൗ​ദി​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​മെ​ല്ലാം ചെ​ങ്ക​ട​ൽ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാക്കും. ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്‌ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്ന് സ​ർ​വി​സു​ക​ളാണ് ന​ട​ത്തുക.

    റെഡ് സീ ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ റെഡ് സീ ഗ്ലോബൽ ഗ്രൂപ്പ് സി.ഇ.ഒ ജോൺ പഗാനോ, ആർ.എസ്.ഐ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ആൻഡ്രൂ ടൈലർ സ്മിത്തും എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

