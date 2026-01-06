Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 1:58 PM IST

    ക​വി​താ ച​ർ​ച്ച

    സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് വെ​ബ്സൈ​റ്റ്

    ലോ​ഞ്ചി​ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ക​വി​ത ച​ർ​ച്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​​ന്റെ പ്ര​മേ​യ​മാ​യ ‘പ്ര​യാ​ണ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തിൽ മൂ​ന്ന് ക​വി​ത​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​​ന്റെ ‘ന​ട​ക്കൂ ന​ട​ക്കൂ’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ​യും വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ‘സ്മാ​ര​കം’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി പ്ര​ദീ​പ് കൊ​ട്ടി​യ​വും മ​ഹ്‌​മൂ​ദ് ദ​ർ​വേ​ശി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ‘മ​റ്റേ​വ​രെ​പ്പോ​ലെ ഞ​ങ്ങ​ളും യാ​ത്ര​പോ​കു​ന്നു’ (നു​സാ​ഫി​റു ക​ന്നാ​സ്) എ​ന്ന ക​വി​ത മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​റും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ മോ​ഹ​ൻ വ​സു​ധ, ന​ജീ​ബ് പു​ല്ലു​പ​റ​മ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​ദി​ഖ് ജ​ഫ​നി ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക​വി മു​സ്ത​ഫ മു​ക്കൂ​ട് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സം​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, പ്ര​ദീ​പ് കൊ​ട്ടി​യം, ന​ജീ​ബ് പു​ല്ലു​പ​റ​മ്പി​ൽ, മു​സ്ത​ഫ മു​ക്കൂ​ട്, മോ​ഹ​ൻ വ​സു​ധ, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഊ​ഫ് പാ​ലേ​രി, റ​ഷീ​ദ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്‌ ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ജു​ബൈ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റ​ഷീ​ദ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

