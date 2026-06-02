Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 8:07 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ണം: സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ണം: സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ റ​ബീ​അ

    ജി​ദ്ദ: വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹ​ജ്ജ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ റ​ബീ​അ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ഫീ​ഡ്‌​ബാ​ക്കു​ക​ളും ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യം ‘എ​ക്സ്’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലും മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​രു​ടെ ആ​ത്മീ​യ യാ​ത്ര​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ത്ത​രം നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ നേ​രി​ട്ടു​ക​ണ്ട് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും. യാ​ത്ര​യു​ടെ ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കു​റ്റ​മ​റ്റ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് ഗ​ണ്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കും. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ലി​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ റ​ബീ​അ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    2026 ലെ ​ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​തു മു​ത​ൽ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു​വ​രെ വി​പു​ല​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക, സം​ഘ​ട​ന, സേ​വ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൗ​ദി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത ശൃം​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള വി​കാ​സ​വും ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​വും സു​ഖ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ നി​ര​ന്ത​രം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത്, ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹ​ണ സം​വി​ധാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​വു​റ്റ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:umrahsaudiihajj
    News Summary - Pilgrims must share feedback to improve Hajj services: Saudi Minister of Hajj and Umrah
    Similar News
    Next Story
    X