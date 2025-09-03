Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 9:17 AM IST

    ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്തെ ജോ​ലി നി​രോ​ധം; 1910 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്തെ ജോ​ലി നി​രോ​ധം; 1910 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ൽ ഉ​ച്ച​വെ​യി​ലി​ലെ ജോ​ലി നി​രോ​ധി​ച്ചു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 1,910 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സ​മൂ​ഹ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 17,000-ത്തി​ല​ധി​കം ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ജൂ​ൺ 15ന് ​തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26 വ​രെ 300 ല​ധി​കം പ​രാ​തി​ക​ൾ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ഒ​ക്യു​പേ​ഷ​ന​ൽ സേ​ഫ്റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്തു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​രോ​ധ സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക, വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Violationswork banwork hourSaudi Arabian News
