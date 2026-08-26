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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 9:28 AM IST

    ഓണക്കണി

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    ഓണക്കണി
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    ഷാ​ജി വ​ള​വി​ൽ

    ജു​ബൈ​ൽ

    തൊ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്തെ വേ​ലി​പ്പ​ട​ർ​പ്പി​ൽ നി​ന്നൊ​രു

    വെ​റ്റ​ക്കൊ​ടി നാ​മ്പെ​ത്തി​നോ​ക്കും​പോ​ൽ

    ഓ​ണ​മി​താ പ​ടി​ക്ക​ലെ​ത്തി പ്രി​യ

    മാ​വേ​ലി​മ​ന്ന​െൻറ വ​ര​വേ​ൽ​പ്പാ​യി

    ചൂ​ടു​വാ​നാ​രു​മി​ല്ലാ​തെ കൊ​ഴി​യു​ന്ന

    പൂ​വു​ക​ൾ​ക്കി​നി​യൊ​ട്ടു​കാ​ലം സു​ദി​നം

    പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം പു​തു​കോ​ടി മേ​ളം

    ഓ​ണ​ത്തി​ൻ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നീ​ളെ നീ​ളെ

    കാ​യ്ക​റി വാ​ങ്ങ​ണം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ങ്ങ​ണം

    എ​ന്നാ​ലൊ​രു സ​ദ്യ വാ​ങ്ങി​യാ​ലെ​ന്ത്

    വാ​ണി​ഭ​മി​ല്ലാ​തെ​ന്തു​ണ്ട് ഭൂ​വി​ൽ

    ഓ​ണ​ത്തി​നാ സ്ഥി​തി ന​ന്നേ വി​ചി​ത്രം

    മോ​ദം പ​ക​ര്‍ന്നും കൊ​ടും​പ​ക കൊ​ണ്ടും

    ത​മ്മി​ല​ടി​ക്കു​ന്ന പൗ​ര​ഗ​ണം

    ഓ​ണം വ​ന്നാ​ലും ഉ​ണ്ണി പി​റ​ന്നാ​ലും

    കു​പ്പി​യി​ലാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മ​ത്രേ

    പ്ര​ജ്ഞ​യും ബോ​ധ​വും തീ​റെ​ഴു​തി

    ല​ഹ​രി​ക്കു കീ​ഴ്‌​പ്പെ​ട്ട് യു​വ​ജ​ന​ത

    ഭാ​വി​യെ​ന്തെ​ന്ന​റി​യാ​തെ കൗ​മാ​രം

    ധൂ​മ​ചു​രു​ളു​ക​ൾ ശ്വ​സി​ച്ചു ന​ശി​ക്കു​ന്നു

    ഓ​രോ​രോ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കെ

    ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു ന​മ്മെ പ​ര​സ്പ​രം

    നീ​യെ​നി​ക്കാ​ര്, നാം ​ത​മ്മി​ലെ​ന്ത്

    വാ​ക്കി​ൽ നേ​രി​ല്ല ചി​ന്ത​യി​ൽ ദ​യ​യി​ല്ല

    ക്ഷേ​മം തി​ര​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന മാ​വേ​ലീ

    കേ​ര​ള​നാ​ടി​െൻറ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള​റി​ഞ്ഞു​വോ

    വ​രും​കൊ​ല്ലം വ​ന്നാ​ൽ പൈ​ത​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും

    അ​റി​യാ​തെ പോ​കും പാ​വ​മീ മ​ന്ന​നെ

    വീ​ട്ട​ക​ത്തെ ചെ​റു കാ​ഴ്ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​യി​ൽ

    പൊ​ന്നോ​ണ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കെ

    ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളാ​ൽ മു​ഖ​രി​ത​മാ​യൊ​രാ

    വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വി​സ്‌​മൃ​തി​യി​ലാ​യി

    തു​മ്പി​യി​ല്ല തു​മ്പ​പ്പൂ​വു​മി​ല്ല

    പ​ഴ​മൊ​ഴി പാ​ടും പാ​ണ​നി​ല്ല

    പോ​യ​കാ​ലം തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​കി​ല്ലെ​ന്ന

    നേ​രൊ​ന്നു മാ​ത്രം നീ​റു​ന്നു വാ​ഴ്വി​ൽ

    എ​ങ്കി​ലു​മി​തോ​ണ​ക്കാ​ല​മ​ല്ലേ

    മ​ല​യാ​ള​മ​ണ്ണി​െൻറ മു​ദ്ര​യ​ല്ലേ

    മ​ല​യാ​ള​മു​ള്ളി​ൽ കി​നി​യു​വോ​ളം

    മ​ല​നാ​ടി​നാ​ഘോ​ഷം ഓ​ണം ത​ന്നെ

    ക്ര​മ​ര​ഹി​ത സ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളേ​റി​യാ​ലും

    ക​രി​മ​ഴ​യാ​ണ​ഖി​ല​വു​മെ​ന്നാ​കി​ലും

    മ​ല​യാ​ള​നാ​ടി​െൻറ സ്പ​ന്ദ​ന​മാ​യ്

    തി​രു​വോ​ണ​മ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നി​ല്ല

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    TAGS:onamgulfpeomLiteature
    News Summary - onakkani -peom
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